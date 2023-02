Humanity : Un puzzle-game pas comme les autres où un Shiba Inu doit guider les humains

Le dernier State of Play n’avait pas beaucoup de jeux rafraichissants à nous montrer mais on a tout de même pu compter sur Humanity pour nous offrir une petite bulle de respiration tant son concept a le mérite de questionner. On pourrait penser que c’est la première fois que l’on en entend parler, mais le jeu a en réalité été présenté il y a de cela plus de trois ans et il s’agit du projet sur lequel travaille Tetsuya Mizuguchi, à qui l’on doit Rez ou encore Tetris Effect: Connected.

Suivez le doggo

Puisque depuis son annonce, le jeu s’est peu montré, autant refaire les présentations. Humanity nous placera aux commandes d’un Shiba Inu immaculé qui devra conduire l’humanité à travers plus de 90 puzzles remplis de pièges et d’ennemis. Si cela ne vous suffit pas, vous pourrez créer vous-mêmes vos propres puzzles via un éditeur de niveaux. Vous pourrez même en profiter en réalité virtuelle puisque le titre sera compatible avec le PlayStation VR2 ainsi que le PS VR de base, tout comme sur le Meta Quest.

Si le concept vous attire, sachez que vous pouvez dès maintenant essayer le titre avec une démo limitée qui vous donne accès à une dizaine de puzzles. Humanity devrait arriver dans le courant du mois de mai sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.