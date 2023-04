Humanity : Le puzzle-game canin arrivera le 16 mai et sera directement compris dans le PS Plus Extra

Sony semble de plus en plus enclin à intégrer des jeux dès leur sortie sur le PlayStation Plus. Pas des jeux des PlayStation Studios, il ne faudrait pas rêver, mais plutôt des titres en provenance d’éditeurs tiers, souvent indépendants. C’est le cas pour Humanity, un puzle-game dont on entend parler depuis un moment et qui a fait sa réapparition lors d’un récent State of Play. Si le studio derrière le projet avait d’ores et déjà annoncé que le jeu sortirait en mai, un nouveau trailer nous donne une date plus précise et une belle surprise en bonus.