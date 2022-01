Horizon Call of the Mountain est annoncé sur PSVR 2

Horizon Call of the Mountain a été annoncé par Sony pour accompagner son officialisation du PlayStation VR 2 lors de sa conférence CES 2022. Le teaser n’en dit pas beaucoup sur cette exclusivité pour le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5.

Horizon Call of the Mountain servira de vitrine technique au PSVR 2

Si vous ne parlez pas anglais, sachez que Jan-Bart Van Beek, l’un des directeurs des studios de Guerrilla, le directeur artistique et le concepteur d’Horizon, commence par un message rassurant à propos d’Horizon Forbidden West. Sa sortie est toujours prévue pour le 18 février, les craintes d’un report supplémentaire s’éloignent donc encore un peu plus.

Il enchaîne en expliquant qu’il est là pour présenter Horizon Call of the Mountain, un jeu dont l’objectif est de repousser toutes les limites de ce qui a été fait en matière de VR, que ce soit au niveau des graphismes, de l’interactivité et du gameplay. Le projet est un co-développement entre Guerrilla et Firesprite que Sony avait absorbé en septembre dernier.

On suppose qu’il ne s’agit pas de leur fameux AAA vu qu’ils cherchaient un scénariste pour ce dernier et qu’on imagine que c’est plutôt Guerrilla qui veut gérer toute cette partie. Pareil, Firesprite travaillait aussi sur un jeu-service mais on voit mal Horizon Call of the Mountain partir là-dedans.

Non ce n’est pas un crossover avec le jeu de guerre d’Activision

Pour le teaser en lui-même, avec seulement 18 secondes de jeu, difficile d’avoir un bon aperçu. Heureusement, un article du PlayStation Blog nous en dit plus. On nous confirme que la voix féminine utilisée par notre personnage n’est pas celle d’Aloy mais que cette dernière apparaitra bien dans le jeu, tout comme d’autres visages connus de cet univers.

Cette héroïne est un personnage inédit mais que l’on découvrira « bientôt ». Cela peut dire que Guerilla pourrait en dire plus via un autre teaser ou un article sur le blog officiel dans les prochaines semaines mais forcément, on aimerait que la vraie interprétation soit que la personne en question soit présente dans Horizon Forbidden West pour rendre la chose un peu plus intéressante.

Tout comme pour le PS VR 2, aucune date ou fenêtre de sortie n’a été évoquée pour cet Horizon Call of the Mountain qui sortira en exclusivité sur PlayStation VR 2, casque qui est lui-même uniquement compatible avec la PlayStation 5.