Sony annonce que le studio Firesprite intègre les PlayStation Studios

L’acquisition de Nixxes et de Housemarque par Sony avait fait grand bruit, et comme on pouvait s’en douter, le constructeur n’a pas encore terminé ses petites emplettes. On apprend donc aujourd’hui l’arrivée d’un nouveau studio dans la désormais grande famille des PlayStation Studios, avec le rachat de Firesprite.

Vers plus de jeux VR ?

A priori, ce nom ne devrait pas interpeller bon nombre d’entre vous étant donné que le studio est relativement peu connu. On leur doit cependant des titres comme The Playroom et The Playroom VR, ainsi que The Persistence VR. En somme, le studio en provenance de Liverpool connait bien le domaine de la réalité virtuelle, et on imagine que c’est pour plancher sur des jeux pour le PS VR 2 qu’il est aujourd’hui intégré aux PlayStation Studio.

Graeme Ankers, directeur général de Firesprite, s’est exprimé sur ce rachat :

« En notre qualité de studio interne, nous savons que nous bénéficions de tout le soutien de PlayStation pour perpétuer notre héritage, en continuant à mêler créativité et innovation technique pour proposer aux fans PlayStation des expériences vraiment uniques. Tout d’abord, je tiens à remercier PlayStation et sa communauté pour leur accueil chaleureux dans une famille de créateurs extraordinaires. Je souhaiterais également remercier tous nos « Sprites », passés et actuels, qui ont contribué à façonner le studio Firesprite tel que nous le connaissons aujourd’hui. Je suis très fier des développeurs de talent qui composent Firesprite, et vous aurez de nos nouvelles très bientôt ! »

On devra sans attendre encore quelques mois pour voir sur quoi va travailler le studio, mais voilà un nom de plus à ajouter aux PlayStation Studios, qui sont désormais au nombre de 14.