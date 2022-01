Sony officialise le PlayStation VR 2 et ses caractéristiques

Sony est venu au CES 2022 pour reparler de la VR et confirmer au passage plusieurs choses à propos du PlayStation VR 2, dont son nom qui est bien celui que l’on attendait. Mais beaucoup de questions restent toujours sans réponses malgré un nouvel article sur le PlayStation Blog.

Un gain de confort

Cela peut sembler anecdotique mais ceux qui connaissent bien la réalité virtuelle savent que peu importe la technologie embarquée, le plus important c’est le confort du casque pour pouvoir en profiter sur de longues sessions. L’un des problèmes récurrents de la VR est le nombre de câbles nécessaires, problème contourné par l’ancien PS VR avec le boîtier processeur.

Le PlayStation VR 2 n’aura ni boîtier, ni câble supplémentaire puisque l’on nous promet que l’unique connectique sera un câble USB Type-C qui ira directement du casque à la console PS5. Un système d’autant plus simplifié qu’il y aura pas de caméra à brancher au niveau de la console non plus. Bon, cela signifie qu’il y a 6 caméras intégrées hein.

Au niveau du casque lui-même, impossible de se faire une idée du confort puisque l’on ne connait ni son design, ni son poids mais on sait au moins qu’il sera possible d’ajuster la distance entre les deux lentilles. Quelque chose qu’il est possible de régler via une molette chez les concurrents, mais qui nécessitait de batailler dans les options sur l’ancien PSVR.

Un bond technologique

Sony confirme que le PlayStation VR 2 profitera des caractéristiques de la PlayStation 5 pour proposer des graphismes très loin de ceux du PSVR et que l’on pourra en profiter pleinement grâce aux écrans OLED 4K HDR. Chaque œil aura droit à une résolution de 2000 x 2040 et le champ de vision s’agrandit un peu pour passer à 110 degrés, mais toujours un taux de rafraichissement entre 90 et 120 Hz.

Comme aperçu dans les brevets et les fuites, le PlayStation VR 2 utilisera la technologie du foveated rendering. Concrètement, cela veut dire que le PSVR 2 se sert de l’eyetracking pour savoir où est votre regard et donc où concentrer les ressources de la machine. Sans cela, le casque doit afficher avec une qualité uniforme tout ce qui est à l’écran.

Mais avec le foveated rendering, la machine se concentre pour maximiser la qualité de ce qui est directement le centre de votre attention, tout en baissant la résolution de ce qui est en périphérie de votre regard. Ce qui apporte deux avantages, à savoir une meilleure gestion de la puissance, mais aussi un résultat plus naturel puisque votre regard applique déjà ce principe pour son traitement des images.

Le PlayStation VR 2, des sensations pures

On vient de le dire, le PlayStation VR 2 se sert d’eyetracking, cela veut donc dire que cette technologie a été ajoutée par rapport au premier casque. En plus du foveated rendering, la PS5 va se servir des mouvements de vos yeux comme une donnée de plus dans vos contrôles. Pas d’exemple concret mais on nous dit que cela amplifiera vos émotions et votre expression en jeu…

Ce qu’on comprend plus facilement, c’est l’ajout de vibrations directement dans le casque. On nous parle de ressentir le pouls de notre personnage, les objets qui frôlent sa tête ou la sensation de vitesse lorsque l’on accélère dans un véhicule. Une meilleure immersion qui passera aussi par l’audio 3D si souvent mise en avant par Sony sur cette génération.

Il n’est d’ailleurs pas étonnant d’apprendre que les contrôleurs PSVR 2 portent le nom de Sense, en rappel à la DualSense, dont ils partagent de nombreuses caractéristiques comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives. En plus de détecter les mouvements des doigts, il y a des gyroscopes présents dans le casque et chaque contrôleur. Le casque qui a d’ailleurs 4 caméras pour suivre les mouvements des manettes.

Ce qu’on ne sait toujours pas sur le PlayStation VR 2

Cette prise de parole supplémentaire fait avancer le dossier PS VR 2 mais il reste toujours de nombreuses inconnues, à commencer par le design du casque que l’on a toujours pas vu. On aimerait aussi connaître son prix, une donnée importante au moment où l’Oculus Quest 2 semble prendre de l’avance en matière de démocratisation de la VR. Et on n’aurait pas refusé une date de sortie non plus, vu que les rumeurs évoquent la fin 2022.

Mais il y a un autre élément qu’il n’a jamais été évoqué : la rétrocompatibilité des jeux du premier casque. En effet avec un tel bond technologique promis, on se doute qu’un petit travail d’adaptation serait nécessaire pour faire fonctionner parfaitement les jeux PS VR et Sony n’a pas du tout évoqué cet aspect dans ses différents communiqués.

On ne sait pas si Sony gérera lui-même tout cela ou si chaque studio devra mettre à jour ses jeux pour les rendre parfaitement compatibles avec le nouveau casque. La dernière solution étant la non-compatibilité des jeux, ce que l’on espère évidemment pas. On aimerait bien plus de clarté à ce sujet de la part du constructeur.

Les caractéristiques du casque PlayStation VR 2

Type d’écran : OLED

OLED Résolution : 2000 x 2040 par œil

2000 x 2040 par œil Taux de rafraîchissement : 90 Hz à 120 Hz

90 Hz à 120 Hz Séparation des lentilles : Ajustable

Ajustable Champ de vision : Environ 110 degrés

Environ 110 degrés Capteurs : Capture de mouvements : Système de capture de mouvements sur 6 axes (Gyroscope à 3 axes et Accéléromètre à 3 axes) Capteur d’attache : Capteur de proximité infrarouge

Caméras : 4 caméras pour suivre le casque et les contrôleurs Une caméra infrarouge par œil pour le eyetracking

Feedback : Vibrations au niveau du casque

Vibrations au niveau du casque Communication avec la PlayStation 5 : Un câble USB Type-C

Un câble USB Type-C Audio : Entrée : Microphone intégré Sortie : Prise jack stéréo



Les caractéristiques des manettes Sense

Boutons : Contrôleur droit : Bouton PS, bouton d’Options, Cercle, Croix, R1, R2, Stick droit/R3 Contrôleur gauche : Bouton PS, bouton Créer, Carré, Triangle, L1, L2, Stick gauche/L3

Capteurs : Capture de mouvements : Système de capture de mouvements sur 6 axes (Gyroscope à 3 axes et Accéléromètre à 3 axes) Capteur capacitif : Détection tactile des doigts LED infrarouge : Indication de la position de la manette

Feedback : Gâchettes adaptatives (sur le bouton R2/L2) Retour haptique (un actionneur par contrôleur)

Connectivité : Port USB Type-C

Port USB Type-C Communication : Bluetooth Version 5.1

Bluetooth Version 5.1 Batterie : Batterie rechargeable Lithium-Ion intégrée

Sur le papier, le PlayStation VR 2 a donc de quoi faire envie, surtout avec la volonté affichée de lui donner de vrais jeux AAA exclusifs au lieu de petites expériences, comme on peut déjà l’entrevoir avec Horizon Call of the Mountain. Pour la période de sortie, on se doute que la pandémie et la pénurie de composants fait que Sony ne veut pas encore s’engager pour cette année, mais c’est surtout le prix du PSVR 2 que l’on attend de voir.