Sumo Digital (Sackboy) et Firesprite travaillent chacun sur un nouveau AAA

Alors que les reports s’enchaînent, certains studios débutent seulement leurs nouveaux projets et sont actuellement en plein recrutement. C’est le cas de Firesprite, fraîchement racheté par Sony, qui est déjà activement à l’œuvre sur son nouveau jeu, tout comme Sumo Digital. Et les deux planchent bien sur de nouveaux AAA.

Deux nouveaux AAA en cours

Firesprite est à la recherche d’un scénariste pour son prochain titre, qui est bien décrit comme étant un « AAA ambitieux non-annoncé », différents d’autres titres préparés par le studio comme un Games as a service. Dans l’offre d’emploi, on semble alors comprendre que le titre sera très porté par sa narration, et il n’est aucunement fait mention de réalité virtuelle pour le moment, alors que l’on aurait pu penser que le studio avait été racheté pour travailler sur le PS VR 2. Ceci dit, rien ne mentionne non plus que le jeu ne sera pas de la réalité virtuelle, donc à partir de là, les paris sont ouverts.

Du côté de Sumo Digital, c’est un directeur artistique associé qui est recherché, et qui aura pour but de travailler sur des univers déjà existants pour un nouveau AAA. Il s’agira donc bien d’un jeu sur une licence déjà connue, mais on ne sait pas encore laquelle. Une suite pour Sackboy: A Big Adventure est plus que probable, mais rien n’indique non plus que ce nouveau projet sera associé à PlayStation d’une quelconque manière.

Il faudra maintenant attendre quelques mois avant d’en savoir plus sur ces deux projets.