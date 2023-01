Accueil » Actualités » Horizon Call of the Mountain nous en dit plus sur son protagoniste, Ryas

Le PlayStation VR2 aura droit à une trentaine de jeux pour lui assurer un bon lancement, mais Sony compte surtout sur Horizon Call of the Mountain pour vendre le plus de casques possibles. Moins d’un mois avant sa sortie, le spin-off se fait enfin un peu moins mystérieux grâce à un nouveau billet du PlayStation Blog qui s’attarde sur l’univers du jeu ainsi que sur son protagoniste.

Un héros en quête de rédemption

Aloy est reléguée au seconde plan dans Horizon Call of the Mountain puisque l’on vivra cette aventure à travers les yeux de Ryas, un personnage qui faisait partie de la tribus des Carjas de l’ombre, un clan constitué de soldats ayant juré fidélité au tyrannique Roi-Soleil Dément Jiran, aujourd’hui décédé suite à une révolte. Ryas s’est rendu compte de ses erreurs et cherche maintenant à laver son honneur auprès du nouveau Roi-Soleil, comme l’explique Ben McCaw, directeur narratif sur le titre :

« Ryas s’est retrouvé dans le mauvais camp pour de bonnes raisons. Sa famille a été brisée, et il a fini par être emprisonné. Cette histoire raconte comment il essaie de s’en sortir. »

Ryas est donc un guerrier endurant et expérimenté, qui aura cependant du mal à se faire des coéquipiers à cause de son trouble passé. Il sera tout de même accompagné par Hami, une jeune femme qui hait les Carjas de l’ombre suite au massacre de ses proches, et qui va donc suivre Ryas à contrecœur avant d’apprendre à mieux le connaître.

Pour rappel, Horizon Call of the Mountain sera disponible en même temps que le PlayStation VR2, soit le 22 février prochain.