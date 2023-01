PlayStation VR2 : Voici la trentaine de jeux disponibles au lancement du casque

La sortie du casque PlayStation VR2 se rapproche à grands pas et il était temps que Sony nous en dise en peu plus sur son line-up de lancement. Etant donné que le casque sera privé d’une compatibilité avec les jeux du premier PS VR, le constructeur doit s’assurer d’avoir un catalogue solide d’entrée de jeu pour convaincre les utilisateurs de lâcher plus de 600 € dans l’achat de ce nouvel accessoire. Sony vient donc de dévoiler l’entièreté des jeux qui seront disponibles au lancement du casque, avec quelques annonces au passage et des précisions concernant certains titres phares.

Quels sont les jeux prévus au lancement du PS VR2 ?

Avant de parler des jeux inédits, notons par exemple que Tetris Effect sera aussi présent dans le catalogue PlayStation VR2, avec une petite réduction pour les possesseurs du jeu sur PS4/PS VR. Une mise à jour payante sera de la partie au prix de 9,99 €, au lieu de repasser entièrement à la caisse (même si on aurait préféré que cela soit gratuit).

Côté nouveautés, on notera Before Your Eyes qui s’offre une version PS VR2 et qui profitera évidemment de toute la technologie du casque concernant le tracking des yeux ; mais aussi Song in the Smoke : Rekindled, une version remasterisée qui offre une grosse campagne solo.

Voici donc tous les jeux qui sortiront sur PlayStation VR2 dans les premières semaines du casque, comme précisé sur le PlayStation Blog :

Jeux PS VR2

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, période de lancement)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Undisputed Edition (Survios, période de lancement)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, période de lancement)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, l’achat comprend les versions PS VR et PS VR2)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

Pavlov VR (Vankrupt)

Puzzling Places (Realities.io, période de lancement)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, période de lancement)

Vacation Simulator (Owlchemy)

What the Bat (Triband)

Mises à jour gratuites

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., mise à niveau PS VR2 gratuite)

Pistol Whip (Cloudhead, mise à niveau gratuite)

Synth Riders (Kluge Interactive, mise à niveau gratuite)

Zenith: The Last City (Ramen VR, mise à niveau gratuite)

Versions VR