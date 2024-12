Le pack PlayStation VR 2 avec Horizon Call of the Mountain bradé à son prix le plus bas, une offre à ne pas manquer

Pack PSVR2 avec Horizon au meilleur prix

Une fois encore, l’entrée vers l’un des meilleurs rapports qualité/prix en terme d’expérience VR se situe du côté du PlayStation VR 2 dans son pack contenant également Horizon Call of the Mountain. Amazon, Micromania ou encore Boulanger, une poignée de revendeurs se charge de nous proposer ce pack à 399,99€ au lieu du tarif conseillé de 649,99€. Une remise très conséquente de 250 euros, baissant le pack à son prix le plus bas, c’est un bon plan parfait pour profiter de la VR sur console.

De plus, et pour garnir rapidement votre catalogue en cas d’achat, n’oubliez pas qu’en tant qu’abonné Extra ou Premium, le catalogue PS+ vous met quelques jeux PSVR2 à disposition, et ce sans surcoût. C’est notamment le cas de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, fraichement débarqué sur le Premium.