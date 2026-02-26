Esoteric Ebb : Le C-RPG fantasy de Christoffer Bodegard (Raft, Gori: Cuddly Carnage) et Raw Fury sortira le 3 mars sur PC

Une démo également disponible dès maintenant

Pour celles et ceux qui seraient complètement passé(e)s à côté de ce titre, il nous invitera à façonner l’histoire d’un protagoniste nommé « Le Clerc ». Portant à la fois la casquette (ou plutôt le heaume ici !) de bureaucrate déchu et d’expert en événements ésotériques, celui-ci a pour mission d’enquêter sur une mystérieuse explosion ayant visé un salon de thé, et ce une semaine à peine avant la tenue d’importantes élections devant décider de l’avenir de la ville de Norvik. Comme dans tout C-RPG qui se respecte, ce sont surtout les nombreuses décisions que nous aurons à prendre qui détermineront le déroulement et l’issue de la partie.

Outre ces choix à faire, nous aurons aussi l’opportunité de rencontrer un casting de personnages loufoques et colorés, ainsi que prendre part à des affrontements au tour par tour où chaque jet de dés pourrait avoir une incidence sur notre survie ou notre chute. Il sera également possible de grandement personnaliser notre Clerc par le biais d’un arbre de compétences, des différents embranchements débloqués en progressant dans une quête, et d’un éditeur d’apparence.

Pour rappel, Esoteric Ebb arrivera le 3 mars prochain sur PC via Steam. S’il vous intéresse, notez que vous pouvez l’approcher dès maintenant par l’intermédiaire d’une démo proposée à l’occasion du Steam Next Fest et que, en la terminant, vous pourrez transférer votre sauvegarde directement dans la version 1.0 qui sera déployée dans quelques jours. Attention cependant, le C-RPG ne sera disponible qu’en anglais au lancement et aucune traduction française ne semble prévue pour le moment.