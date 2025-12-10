Même s’il rachète Warner Bros, Netflix se fiche pas mal de Warner Bros Games, qui est décrit comme peu important

Un petit bonus pas bien utile pour Netflix

Warner Bros Games est déjà en danger depuis pas mal d’années, la faute à une structure qui n’a pas cessé de changer chez Warner Bros. Un rachat de la sorte n’arrange rien, et puisque l’on parle de Netflix, cela pourrait même empirer les choses. Pendant un temps, ce dernier était intéressé par l’idée d’investir dans l’industrie du jeu vidéo AAA avec ses propres studios, jusqu’à ce que tout tourne mal, l’obligeant à faire machine arrière. Aujourd’hui, seul le secteur du jeu mobile l’intéresse un tant soit peu, et seulement pour décliner ses propres licences.

Alors le voir mettre la main sur Warner Bros Games n’a rien de très rassurant. Et ce n’est pas les propos de Gregory Peters, co-PDG de Netflix, qui va nous faire changer d’avis ici. Lors d’une audition avec les actionnaires pour présenter les derniers résultats du groupe et évoquer le rachat de Warner Bros, Peters a été plutôt franc en déclarant que Warner Bros Games n’a que très peu pesé dans la décision d’acquérir Warner Bros Games :

« Bien qu’ils aient incontestablement accompli un travail remarquable dans le domaine du jeu vidéo, nous n’y avons d’emblée accordé aucune importance car ils sont relativement mineurs à l’échelle de tout le reste. »

C’est pour le moins direct. Netflix se fiche bien de cette division et ne la considère que parce qu’il doit racheter un lot, ce qui était attendu. Cependant, le co-PDG rajoute qu’il y a quand même de la valeur à aller chercher ici, en prenant l’exemple de Hogwarts Legacy :

« Nous sommes ravis, car certaines de leurs propriétés, comme Hogwarts, ont rencontré un franc succès, et nous pensons pouvoir l’intégrer à notre offre. Ils ont d’excellents studios et des équipes formidables. Nous pensons donc qu’il y a là une réelle opportunité. Mais soyons clairs, nous n’avons pas encoreparlé de cela dans notre accord. »

Des propos qui ne vont pas du tout rassurer les équipes en place, et si l’option Paramount se concrétise, soyez sûrs que ce sera sans doute le même discours du côté de l’entreprise de David Ellison.