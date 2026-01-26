Highguard devait sortir sans être annoncé, comme Apex Legends, mais Geoff Keighley a changé tout ça

Bravo champion

Pour des anciens d’Apex Legends, il aurait été logique de sortir Highguard en shadowdrop, c’est-à-dire à la surprise générale, sans aucune annonce au préalable. Eh bien sachez que cela était bel et bien ce qui était prévu chez Wildlight Entertainment. Chad Grenier, cofondateur du studio, explique cependant que les choses ont changé lorsqu’ils ont été approchés par le producteur des Game Awards :

« Écoutez, on avait toujours prévu une sortie surprise. Geoff est arrivé et voulait faire quelque chose de spécial et nous faire participer aux Game Awards. On avait prévu une sortie surprise depuis le début, presque depuis la création de la société ; on l’a fait avec Apex et ça a bien fonctionné. On connaît Geoff depuis longtemps, et il a dit : “Laisse-moi faire quelque chose”. Avec le recul, c’était peut-être un peu risqué, mais différent, de prendre un jeu de tir PvP free-to-play de type raid et d’en faire quelque chose de nouveau. Du coup, on a vite fait une bande-annonce ensemble. J’aurais aimé qu’elle soit mieux accueillie, mais avec le recul, on l’a faite pour divertir rapidement, sans vraiment montrer le gameplay ni ce qui la rend unique. »

On peut donc remercier le nez creux de Keighley pour cette présentation – osons le dire – ratée du jeu, puisque le producteur a d’ailleurs offert une place gratuite au jeu, là où d’autres studios doivent payer des centaines de milliers de dollars pour présenter une bande-annonce. Mais si l’on aime chahuter l’amateur de chips, l’erreur vient aussi de la direction de Wildlight Entertainment qui a accepté la proposition en jetant à la poubelle son plan d’origine si bien préparé. La réception de Highguard aurait peut-être été très différente aujourd’hui.

Au moins, tout le monde en parle quand même, et le studio espère maintenant que le jeu convaincra le public après ce faux départ.