Highguard, le FPS free-to-play des créateurs de Titanfall et Apex Legends, est maintenant disponible

Highguard, c’est quoi ?

Vous pouvez dès maintenant télécharger Highguard sur PC via Steam, sur PS5 ou sur votre Xbox Series, et découvrir par vous-mêmes ce que le jeu vaut. Une grande présentation du titre a également lieu en ce moment, et il aurait sans doute été plus judicieux de la programmer quelques heures auparavant pour encourager le public à être là dès le lancement (mais nous non plus, nous ne sommes pas experts marketing, alors qui sait).

Highguard est un raid shooter PvP dans lequel vous devrez ne faire qu’un avec votre équipe pour mieux assaillir la forteresse ennemie. Deux équipes de trois personnes s’affrontent dans des matchs qui peuvent durer aussi bien 8 minutes qu’une demi-heure.

Chaque équipe possède sa propre base qu’il faut protéger (parmi 4 options disponibles). Ces bases disposent de moyens de défense uniques, ce qui veut dire que le choix aura une importance.

Votre but est alors de briser les défenses ennemies et d’envahir leur base, et ce à l’aide d’une épée un peu spéciale qu’il faudra récupérer et qui changera de place sur la map. Il faudra ensuite tout faire pour se frayer un chemin jusqu’à la base adverse avec l’épée pour commencer le raid. Lorsque ce dernier commencera, vous devrez saboter certains points stratégiques jusqu’à placer une bombe qui fera de gros dégâts. Le match n’est pas perdu pour autant si vous subissez un raid, puisque bien défendre votre camp infligera des dégâts à la base adverse.

Chaque personnage est ici unique et dispose de ses propres compétences, aussi bien en combat que pour collecter des ressources, mais vous pourrez utiliser n’importe quelle arme. Sur le chemin, vous pourrez trouver d’autres armes et armures pour améliorer votre build. Vous devrez également collecter des ressources (sur la map ou en tuant des ennemis) afin d’avoir accès à un magasin pour un meilleur arsenal. Highguard a aussi la particularité de proposer des montures pour se déplacer entre les bases et apporter un peu plus de dynamisme.

Voici une liste de différents personnages prévus au lancement de Highguard :

Atticus

Condor

Kai

Mara

Redmane

Scarlet

Slade

Una

Quelles sont les configurations PC requises pour Highguard ?

Un petit rappel ne fait pas de mal si jamais vous comptez jouer à Highguard dès sa sortie sur PC. Voici les configurations requises :

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10

: Windows 10 Processeur : Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600

: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600 Mémoire vive : 8 GB de mémoire

: 8 GB de mémoire Graphiques : Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8 GB

: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8 GB DirectX : Version 12

: Version 12 Réseau : connexion internet haut débit

: connexion internet haut débit Espace disque : 25 GB d’espace disque disponible (SSD)

Configuration Recommandée :

Système d’exploitation : Windows 11

: Windows 11 Processeur : Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive : 12 GB de mémoire

: 12 GB de mémoire Graphiques : Nvidia RTX 2080 8 GB / AMD RX 6650 XT 8 GB

: Nvidia RTX 2080 8 GB / AMD RX 6650 XT 8 GB DirectX : Version 12

: Version 12 Réseau : connexion internet haut débit

: connexion internet haut débit Espace disque : 25 GB d’espace disque disponible (NVMe SSD)

Highguard est disponible gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series. Comptez-vous lui laisser sa chance ?