Tango Gameworks est sauvé

C’est un move que l’on n’aurait pas imaginé au réveil et pourtant : KRAFTON vient d’annoncer le rachat du studio Tango Gameworks, ce qui signifie que le studio n’est finalement pas fermé. Ce n’est pas tout puisque cette acquisition s’accompagne également de la licence Hi-Fi Rush, ce qui sous-entend qu’elle pourra continuer à se développer, que ce soit pour une suite ou tout autre projet. Rappelons qu’un potentiel second épisode avait été pitché.

Mieux encore, on apprend que l’équipe semble avoir suivi, sans précision sur le nombre de postes sauvés. John Johanas, directeur créatif, a en tout cas bien suivi le pas, comme l’atteste son récente message sur X (Twitter). Considéré comme l’héritier du grand Shinji Mikami, il est le réalisateur des DLC de The Evil Within, de The Evil Within 2 et de l’incroyable Hi-Fi Rush. KRAFTON évoque travailler avec Xbox et ZeniMax pour assurer une transition en douceur et maintenir la continuité chez Tango Gameworks.

…and this is how it continues. We’re back, baby! https://t.co/rUWfNQ0Wb6 — johnjohanas (@johnjohanas) August 12, 2024

Dans son communiqué, KRAFTON explique cette ce rachat marque « un moment passionnant dans l’expansion mondiale de l’entreprise » en devenant leur « premier investissement significatif sur le marché japonais du jeu vidéo ». On apprend également que cette acquisition ne viendra pas bouleverser la disponibilité des précédentes productions, qui resteront disponibles partout où elles sont aujourd’hui.

Il est bien sûr trop tôt pour extrapoler les conséquences de cette acquisition. Ce qui est sûr, c’est que cela reste une bonne nouvelle pour l’équipe retenue qui pourra continuer à exercer sous la même bannière. On imagine que le rachat de la licence Hi-Fi Rush n’est pas anodine et nous laisse rêveur quant à une potentielle suite, sachant que le communiqué précise que cette transition permettra à l’équipe de « continuer à développer la propriété intellectuelle Hi-Fi RUSH et d’explorer de futurs projets » – ce qui ferait assurément une bonne image pour KRAFTON

KRAFTON est une entreprise qui s’est pas mal développée ces dernières années sous l’impulsion de PUBG Studios (PlayerUnknown’s Battlegrounds). Ils détiennent également Bluehole Studio (TERA, Dark and Darker Mobile), Striking Distance Studios (The Callisto Protocol),Unknown Worlds (Subnautica) et d’autres studios plus axés sur le marché mobile et/ou coréen.