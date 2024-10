Hi-Fi Rush 2 : Une build du jeu était en développement depuis 6 mois avant la fermeture de Tango Gameworks, nouveaux détails

Une suite plus ouverte et une version Switch probable

Hi-Fi Rush 2 n’était finalement pas qu’une simple idée qui trottait dans la tête de Tango Gameworls. Le studio y avait mûrement réfléchi puisque Maria Park dévoile que lorsque que Krafton a approché Microsoft pour parler du rachat, Tango Gameworks disposait déjà d’une build du jeu qui était en développement depuis six mois. Ce qui est, certes, peu à l’échelle du temps de développement global, mais pas non plus insignifiant.

Aujourd’hui, Tango Gameworks ne peut pas rependre le travail sur Hi-Fi Rush 2 car la licence n’appartient pas encore tout à fait à Krafton. Ce n’est qu’une question de temps selon Maria Park :

« Pour le moment, l’acquisition de la licence est en cours, mais elle est en suspens car tous les actifs et outils associés seront transférés de Microsoft à Krafton. Mais oui, nous allons continuer à travailler dessus, c’est sûr. Comme je l’ai dit, nous n’allons pas vraiment nous précipiter juste pour sortir une suite. Nous voulons nous assurer que cette suite soit réellement d’un niveau de qualité qui dépasse les attentes de la communauté. »

Et ce Hi-Fi Rush 2, à quoi peut-il ressembler ? Eh bien il est encore un peu tôt pour le dire mais Tango Gameworks avait des envies d’ouverture. Sans dire que le jeu était pensé comme un monde ouvert, le studio avait visiblement la volonté d’ouvrir plus largement les décors :

« Ils veulent s’assurer que le jeu dépasse les attentes des fans. Par exemple, certains ont eu l’impression que dans Hi-Fi Rush, on ne faisait qu’enchaîner les usines, alors ils veulent maintenant offrir une expérience plus ouverte. Je ne pense pas que ce sera un monde complètement ouvert, mais un environnement plus dynamique dans lequel vous jouerez. »

Et avant de voir ce second épisode, un nouveau DLC pourrait être en préparation ainsi que d’autres portages, dont sur Switch :

« C’est ce que l’équipe souhaite vraiment. Je pense qu’ils veulent aussi travailler sur un DLC pour Hi-Fi Rush parce qu’ils veulent s’assurer que Hi-Fi Rush 2 respecte des normes de qualité élevées. Ils ne veulent pas se précipiter pour la suite, mais prendre le temps nécessaire pour peaufiner le jeu et proposer une expérience différente. »

Par ailleurs, Tango Gameworks ne travaillait pas que sur cette suite. Selon cette interview, du contenu autour de The Evil Within était en préparation pour fêter le dixième anniversaire du jeu. Quelque chose qui est remis sous le tapis pour le moment, Krafton préférant d’abord sécuriser les droits de Hi-Fi Rush, ce qui veut dire que les licences GhostWire Tokyo et The Evil Within restent au sein du giron de Microsoft.