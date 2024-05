Hi-Fi Rush : Malgré la fermeture du studio, un dernier patch est publié et les versions physiques sont toujours prévues

L’annonce de la fermeture du studio a inquiété les personnes qui souhaitaient attendre l’édition physique du jeu qui sera distribuée par Limited Run Games. Pas de panique, cette version est toujours au programme comme l’affirme le studio, et elle contiendra même la dernière mise à jour du jeu qui est sortie aujourd’hui. Il s’agit là du clap de fin pour le jeu, qui ne recevra plus d’update par la suite. Logique, puisque l’équipe a été mise à la porte.

Voici le patch note complet de ce nouveau patch pour Hi-Fi Rush tel que partagé sur le site officiel, déjà disponible :

PC et PlayStation 5

PlayStation 5

Toute les plateformes

Thank you all for your continued support.

We’re working to release the physical edition of Hi-Fi RUSH with our partners at Limited Run Games, as well as a final patch to address some minor issues releasing later today.

