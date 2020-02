Hellpoint : Le Souls-like fixe sa date de sortie en avril

Plutôt discret depuis son annonce, Hellpoint vient de donner quelques nouvelles. L’action RPG, qui se revendique clairement comme un Souls-like, nous lâche une nouvelle bande-annonce, quelques image supplémentaires et surtout, une date de sortie. Prenez votre agenda, c’est pour le mois d’avril.

Percez les secrets d’Irid Novo

Développé par le studio québécois Cradle Games et chapeauté par tinyBuild (Swag & Sorcery, Hello Neighbor), Hellpoint pointera le bout de son nez le 16 avril prochain. Il sera disponible sur PC (Linux & Mac), PlayStation 4, Xbox One et Switch avec une sortie simultanée sur l’ensemble de ces supports en version numérique.

En empruntant la formule des Dark Souls, Hellpoint garde un univers sombre et qui se déroule « dans un univers science-fiction teinté d’une atmosphère singulière, où la frontière entre science et occulte est aussi mince que floue » nous dit le communiqué. On devra partir sur Irid Novo, une station désormais dévastée, pour enquêter sur ce qui s’est passé sur cet ancien fleuron de l’humanité.