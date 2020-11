Hellpoint fera son entrée sur PS5 et Xbox Series X/S en 2021

Alors que Hellpoint continue à faire patienter certains joueurs à cause du délai qu’a reçu le portage Switch du jeu, le titre de Cradle Games anticipe l’arrivée des consoles nouvelles générations et sortira bien sur Playstation 5 et Xbox Series S/X durant l’année 2021.

Une mise à jour gratuite avec quelques bonus

En plus d’être offerte à tous joueurs qui possèdent déjà le jeu sur PS4 et Xbox One, cette mise à jour s’accompagne de quelques ajouts qui tirent parti de la puissance des consoles de nouvelle génération. Parmi ces ajouts, on dénote des chargements plus rapides, un meilleur framerate et une résolution accrue.

Dans ces nouvelles versions, Hellpoint possédera deux modes d’affichage différents. Le premier présentera une résolution 4K dynamique ainsi qu’un affichage en 60 FPS, alors que le second affichera du 4K natif en 30 FPS.

Le jeu comprendra également une rétrocompatibilité entre les consoles actuelles et de nouvelles génération et proposera dans un futur patch une option pour débloquer le framerate. Si vous avez du mal à comprendre comment s’opère la rétrocompatibilité du côté des consoles de Sony, on vous renvoie vers notre vidéo qui explique tout ceci en détail.