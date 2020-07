Sur Switch, Hellpoint n’arrivera finalement pas à la fin du mois

Décidément, la sortie de Hellpoint se fait attendre. D’abord prévu en début d’année puis repoussé à plusieurs reprises, le titre de Cradle Games aura connu quelques mésaventures, dont une démo qui n’a convaincu que peu de joueurs. Prévu pour la fin du mois de juillet, le jeu n’arrivera finalement pas sur Switch en même temps que les autres supports.

Un besoin d’optimisation

We have an important announcement to make regarding the #NintendoSwitch release of #Hellpoint🔻 pic.twitter.com/rcARnivqsQ — ⚫ Hellpoint • Cradle Games (@CradleGames) July 22, 2020

Dans un communiqué publié sur Twitter, Cradle Games explique qu’il était nécessaire de décaler cette mouture Switch, l’objectif étant de « rendre le portage Switch d’aussi haute qualité que possible ». Le peaufiner nécessitera alors un peu plus de temps et son arrivée est repoussée à plus tard en 2020 sans plus de précision.

L’équipe évoque la difficulté de porter un titre de cet envergure sur la machine de Nintendo, « en particulier pour une petite équipe comme la nôtre, et surtout dans les circonstances actuelles ». Rendez-vous le 30 juillet pour la sortie de Hellpoint sur PC, PS4 et Xbox One, puis plus tard sur Switch.