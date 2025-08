Hell is Us nous fait visiter ses mystérieux donjons dans son dernier trailer de gameplay

Une exploration « à l’ancienne » ?

Incontestablement, et Jonathan Jacques-Belletête l’a souvent rappelé, un des objectifs de Hell is Us est de replacer la curiosité et la découverte autonome des joueuses et joueurs au centre de l’expérience vidéoludique. Le dernier trailer le rappelle très bien, cette fois via l’angle de ses donjons, accompagné de nouveau par les commentaires du directeur créatif et artistique de Rogue Factor.

Sans surprise, les donjons veulent symboliser un game design pensé pour nous impliquer au maximum. Sans marqueur particulier, sans backseat de la part du protagoniste, notre progression à l’intérieur des étranges ruines, temples, et autres structures que peupleront Hell is Us se veut grisante.

De l’observation sera nécessaire pour capter les indices fournis par l’environnement et ainsi intégrer le raisonnement donnant la solution des différentes énigmes. Par les puzzles, mais aussi par les combats et plus globalement le level design, la volonté est de rendre mémorable chaque donjon, lesquels bénéficient tous d’une identité et d’une histoire qui leur sont propres. « Si vous regrettez l’époque où explorer un donjon était mémorable, ce jeu est pour vous », Jonathan Jacques-Belletête se montre particulièrement confiant sur le résultat du travail de Rogue Factor.

À voir si ces promesses seront concrétisées manette en main, mais après un épisode AG Summer qui compile tout ce que l’on peut savoir du jeu, justement nourri par différents aperçus maison, on a envie de faire confiance à l’équipe montréalaise, bien que le défi soit de taille.

Hell is Us débarquera le 4 septembre sur PS5, Xbox Series et PC.