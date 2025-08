Hell is Us : Après avoir été disponible en juin dernier, la démo revient sur PC et consoles le 12 août

Enchanté, moi c’est Rémi

Un gameplay combat destiné au public « midcore », des énigmes et une récolte d’informations nécessitant écoute et observation, ainsi qu’une exploration impliquant pleinement notre curiosité, Hell is Us veut nous fournir une expérience pleine. Un pitch qui vous intéresse ? Eh bien si vous avez loupé la première démo, sachez qu’un avant-goût sera bientôt de nouveau possible sur PC, Xbox Series et PS5, dixit la page officielle du jeu sur les réseaux.

Visiblement calquée sur la démo de juin dernier, nous aurons donc la possibilité de vivre le tout début de l’aventure. L’occasion de se plonger dans la peau de notre héros Rémi alors qu’il pénètre dans les terres hostiles d’Hadea, son pays natal, alors qu’il cherche à rejoindre Jova, la ville dans laquelle il a passé une partie de son enfance.

Une démo proposant a minima 1h30 de jeu couvrant rapidement tous ses aspects évoqués plus haut, et du 4K 60fps est désormais garanti sur la version PC.

La démo de Hell is Us arrive le 12 août sur PS5, Xbox Series et PC, et le titre complet est toujours attendu pour le 4 septembre.