Hearthstone présente son extension Forgés dans les Tarides et les nouveautés de 2021

Puisque l’on est entré dans une nouvelle année, Hearthstone a profité de la BlizzConline 2021 pour dire au revoir à l’année du Phénix. Celle-ci laisse place à l’année du Griffon, et elle promet d’être bien chargée pour le jeu de cartes de Blizzard, à commencer par une nouvelle extension nommée Forgés dans les Tarides.

Une extension pour la Horde

Cette extension mettra en avant les héros de la Horde et promet d’apporter des nouvelles cartes et des nouveaux systèmes pour varier les parties, comme des sorts qui vont évoluer selon vos cristaux de mana.

On en découvre d’ailleurs quelques unes dans une vidéo relativement amusante, avec quelques cartes légendaires à admirer, dont une nouvelle version de Vol’jin.

Comme d’habitude, le reste des 135 nouvelles cartes de l’extension sera dévoilé au fur et à mesure des jours avant la sortie, prévue pour ce printemps.

Un set de cartes revu et un nouveau mode

Mais ce n’est pas tout ce qui attendait les fans du titre durant cette cérémonie d’ouverture, puisqu’on a eu le confirmation que le set de base du jeu allait être modifié, avec 235 cartes dont certaines seront inédites. Ces cartes de départ seront disponibles pour tous et gratuitement, ce qui permettra aux joueurs débutants de se lancer plus facilement dans l’aventure. On y trouvera par exemple des dragons comme Ysera ou Deathwing dans une version modifiée. On en apprendra plus sur cet nouveau set de cartes dès la semaine prochaine.

Et pour ceux qui veulent retrouver les sensations d’antan comme pour World of Warcraft Classic, le format Classique permettra se créer des decks et affronter des joueurs uniquement avec les cartes qui étaient disponibles au lancement d’Hearthstone, avant la sortie des extensions.

En plus de cela, un nouveau mode de jeu sera disponible cette année. Il s’agira du Livre des Mercenaires, qui permettra de constituer une équipe avec les plus grands héros et méchants de l’univers de World of Warcraft, pour les faire combattre avec une progression non-linéaire, où vous pourrez choisir votre prochain défi parmi une sélection de chemins, un peu à la manière d’un Slay the Spire.

On en sait encore peu sur ce mode de jeu, si ce n’est que les personnages seront visiblement capables d’évoluer, de monter en niveau et de récupérer de l’équipement, comme un vrai RPG.

Rendez-vous dans les prochains jours et les prochaines semaines pour en apprendre plus sur les nouveautés à venir dans Hearthstone.