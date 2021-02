World of Warcraft: Burning Crusade Classic est officialisé en vidéo

World of Warcraft Classic a fait des heureux dans la communauté WoW, avec tous les nostalgiques et les curieux qui ont pu se rendre à la bonne époque du lancement du MMORPG, sans toutes les extensions et les changements qu’il y a eu entre temps. Naturellement, Blizzard continue sur sa lancée avec cette fois World of Warcraft: Burning Crusade Classic, qui nous fera revivre l’extension mythique du jeu.

La première extension revient

Blizzard a profité de la BlizzConline pour révéler la première mise à jour de Shadowlands, mais aussi une vidéo pour la réinvention de Burning Crusade, qui arrivera donc dans gratuitement dans l’abonnement World of Warcraft. Que les joueurs de la version Classic se rassurent, vous pourrez choisir de passer ou non à cette extension, selon vos préférences.

Sortie en 2007, cette première extension du jeu apportait de nombreuses nouveautés, avec des antagonistes d’anthologies et pas mal d’améliorations in-game, avec des arènes de PvP, des montures volantes, et tout un tas d’autres choses. Le niveau maximal passe donc ici à 70, et pour ceux qui n’auraient pas joué à Classic mais qui brûleraient d’envie de jouer à Burning Crusade Classic, il sera possible de payer (une seule fois) pour monter jusqu’au niveau 58 en un éclair.

World of Warcraft: Burning Crusade Classic comportera également plus de changements que pouvaient en contenir World of Warcraft Classic. On note par exemple que les races Draenei et Elfes de sang seront disponibles avant l’ouverture de la Porte des Ténèbres, et que les boss pourront être affrontés dans leur version pré-nerf, ce qui ajoutera donc du challenge en plus.

World of Warcraft: Burning Crusade Classic sera disponible dans le courant de l’année 2021 sur PC.