Les classes jouent les touristes

Après l’Atelier de Mystifix, on reste dans le thème de la bonne ambiance avec l’extension Paradis en péril. Celle-ci est déjà disponible et met à disposition plus de 145 nouvelles cartes. L’aspect le plus intéressant de ce contenu est sans doute le nouveau mot-clé : Toursime. Les cartes qui possèdent ce trait permettent d’ajouter les cartes d’une autre classe à votre deck.

Chaque classe a un touriste légendaire et chaque touriste peut rendre visite à une classe particulière. Lors de la création de votre deck, placez la carte Tourisme de votre classe dans celui-ci et vous pourrez également y intégrer les cartes Paradis en péril de leur classe de destination ! Mais ce ne sont pas des vacances à la carte ! Vous ne pouvez placer qu’une seule carte Tourisme à la fois dans votre deck.

Hearthstone vous fera également voyager avec six nouveaux lieux différents. L’avantage de ces lieux est qu’il est possible de rouvrir leurs portes immédiatement en remplissant certaines conditions. En outre, certaines classes bénéficient de nouvelles cartes permettant d’obtenir des boissons rafraîchissantes. Elles offrent principalement des boosts de statistiques et des sorts offensifs à faible coût.

Comme d’habitude, le titre profite également d’un nouveau Ticket de la taverne (Battle Pass) pour obtenir tout un tas de récompenses. Afin de fêter les 10 ans du jeu, l’OST « Music from the Tavern – Volume 1 » est disponible sur les différentes plateformes de musiques : Spotify, Apple Music et Deezer.