Blizzard va célébrer les 30 ans de Warcraft avec une émission spéciale le 13 novembre prochain

La grande fête sera suivie d’un concert

Les festivités autour de cet anniversaire ont déjà commencé dans les différents jeux, mais Blizzard nous donne maintenant rendez-vous pour un Warcraft Direct le 13 novembre prochain à 19 heures (heure de Paris) pour découvrir ce que la saga va nous réserver à l’avenir.

The Warcraft universe turns 30! 🎉 Join us on November 13 for a special online celebration across World of Warcraft, Hearthstone, and Warcraft Rumble. pic.twitter.com/F2g8l4g1nz — World of Warcraft (@Warcraft) October 23, 2024

Au programme, beaucoup de surprises même si on ne sait pas s’il faut s’attendre à de véritables grandes annonces comme de nouveaux jeux ou des remakes. Dans tous les cas, si vous jouez régulièrement à World of Warcraft, Hearthstone ou Warcraft Rumble, il ne faudra certainement pas manquer l’événement puisque des nouveautés seront certainement dévoilées pour ces jeux, notamment à propos des diverses extensions prévues pour chacun d’entre eux.

Pour les plus mélomanes, cette émission sera suivie par le concert World of Warcraft: 20 Years of Music dans lequel 190 musiciens rejouent les plus grands morceaux du MMO, ce qui devrait en rendre certains très nostalgiques.

Ce showcase sera à suivre sur les chaînes Twitch, YouTube et TikTok de Blizzard.