L’action-RPG japonais Granblue Fantasy Relink intègre un gameplay à la fois dynamique et accessible pour le grand public. Mais, à cause de son casting varié de personnages jouables, en maitriser pleinement toutes les facettes n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. Voici le guide de Zeta avec ses compétences, armes, équipements et comment bien la jouer.