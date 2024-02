Afin de vous aider à y voir plus clair, voici tout ce qu’il faut savoir sur Siegfried, des armes aux compétences qu’il peut utiliser au combat.

Présentation du personnage

Elément : Terre

Terre Arme de base : Intégrité (PV)

Intégrité (PV) Peuple : Humains

Humains Condition d’obtention : Carte de coéquipier à échanger en ville, au Bazar de Cielo

Description officielle : « Un chevalier exceptionnel et impassible. Victime d’une conspiration au sein de la cour, il a fui son pays pour devenir un héros tragique. »

Compétences de Siegfried

Compétences actives

Voici toutes les compétences actives à débloquer pour Siegfried :

Uwe (Terre) : Une attaque de taille multiple qui peut être suivi d’un combo (Carré). Quand il exécute la compétence, Siegfried reçoit Stoïcisme.

Une attaque de taille multiple qui peut être suivi d’un combo (Carré). Quand il exécute la compétence, Siegfried reçoit Stoïcisme. Ombre d’hier (Terre) : Siegfried prépare son arme pour parer et contre-attaquer.

Siegfried prépare son arme pour parer et contre-attaquer. Manigance (Aucun élément) : Octroie un bonus d’Attaque et un bonus de Défense à Siegfried.

Octroie un bonus d’Attaque et un bonus de Défense à Siegfried. Nelahnav (Terre) : Une attaque qui envoie une onde de choc avec une puissance d’étourdissement élevée.

Une attaque qui envoie une onde de choc avec une puissance d’étourdissement élevée. Salvator (Aucun élément) : Octroie Immunité d’altération et Absorption à tout le groupe.

Octroie Immunité d’altération et Absorption à tout le groupe. Mirage (Aucun élément) : Octroie un bonus de Défense à tout le groupe.

Octroie un bonus de Défense à tout le groupe. Verdrängen (Terre) : Déclenche une onde de choc qui se déplace en ligne droite et inflige un malus de Défense à l’impact.

Déclenche une onde de choc qui se déplace en ligne droite et inflige un malus de Défense à l’impact. Délivrance draconique (Aucun élément) : Octroie à Siegfried un bonus d’Attaque qui augmente à chaque attaque (Carré) effectuée au bon moment. L’effet est perdu si une attaque rate le timing.

Compétences de soutien

Voici les compétences de soutien de Siegfried :

Délivrance : Améliore les attaques (Carré) réalisées au bon moment lors des combos.

: Améliore les attaques (Carré) réalisées au bon moment lors des combos. Drachenblut : Les attaques adverses n’interrompent pas Siegfried lorsqu’il exécute des attaques (Triangle).

Les armes de Siegfried

Voici la liste des armes à débloquer pour Siegfried :

Hrunting (Taux critique) : Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Aile mystérieuse (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Aile mystérieuse (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron. Tourmente (Dégâts de point faible) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de vent (x 1), Plume de griffon (x 3), Serre de griffon (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de vent (x 1), Plume de griffon (x 3), Serre de griffon (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Sabre de la terre (Etourdissement) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de terre (x 1), Tresse de chef (x 3), Fragment de pavois (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de terre (x 1), Tresse de chef (x 3), Fragment de pavois (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Ascalon (Attaque) : Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de la terre (x 10), Orbe de terre (x 2), Doigt de golem (x 3), Mâchoire de golem (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de la terre (x 10), Orbe de terre (x 2), Doigt de golem (x 3), Mâchoire de golem (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Balmung (Catastrophe) : Terminer la mission « La Fureur de Bahamut ». (ATTENTION !!! Accomplir cette quête avec ce personnage ne garantit pas de l’acquérir à 100%, les récompenses attribuées par celle-ci étant aléatoires. Qui plus est, son taux d’obtention est très faible. En fonction de votre chance (ou de votre malchance !), vous serez probablement contraints de vaincre Proto-Bahamut plusieurs fois. Bon courage !)

Comment jouer Siegfried ?

Un peu à l’image de Ghandagoza ou Narmeya, Siegfried est un personnage à la fois assez lent et technique à jouer. Outre son attaque de Fente (Triangle) qui ne peut être interrompue, il est indispensable de maitriser son combo B au sol et aérien dans le seul but d’exploiter toute sa puissance au combat. Pour cela, un timing parfait est requis lors de l’exécution de quasiment chaque coup. Rassurez-vous, en cas d’échec, cela ne vous empêchera pas de placer d’autres enchainements mais sachez qu’ils semblent faire moins de dégâts sur le champ de bataille.

Liste des commandes et des combos de base de Siegfried

Combo A : Carré – Carré – Carré – Carré – Carré

Carré – Carré – Carré – Carré – Carré Combo B : Carré – Carré – Carré – Carré – Carré (si timing parfait lors de l’exécution des 4 derniers coups)

Carré – Carré – Carré – Carré – Carré (si timing parfait lors de l’exécution des 4 derniers coups) Fente : Triangle (utilisable pendant un combo)

Triangle (utilisable pendant un combo) Combo aérien A : Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement)

Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement) Combo aérien B : Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement et si timing parfait lors de l’exécution des 2 derniers coups)

Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement et si timing parfait lors de l’exécution des 2 derniers coups) Assaut aérien : Triangle (dans les airs uniquement)

Quels types de sceaux faut-il équiper à Siegfried ?

Puissance d’attaque , pour augmenter ses stats offensives globales

, pour augmenter ses stats offensives globales Taux critique , afin de booster ses stats de Taux critique

, afin de booster ses stats de Taux critique Recharge rapide , dans le but de réduire le temps de recharge de ses compétences

, dans le but de réduire le temps de recharge de ses compétences Combo renforcé , qui augmente les dégâts des coups successifs (l’effet est réinitialisé si le coup suivant n’est pas porté à temps)

, qui augmente les dégâts des coups successifs (l’effet est réinitialisé si le coup suivant n’est pas porté à temps) Etourdissement, afin d’augmenter sa puissance d’étourdissement.

Bien entendu, la liste ci-dessus ne constitue en aucun cas un avis universel. L’objectif ici est seulement de vous proposer une sélection des sceaux que nous vous recommandons d’équiper en priorité pour ce personnage selon notre façon de jouer avec. Si vous souhaitez obtenir la ou les builds les plus optimisées possibles, il vous sera très probablement nécessaire de procéder à des ajustements en prenant également en compte l’arme et les compétences équipées, le type d’ennemis que vous devez affronter, etc.

Granblue Fantasy Relink est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.