Rôdeur

La classe de débutant par excellence (mais pas que !). Le Rôdeur dispose de statistiques équilibrées et peut utiliser optimalement pratiquement n’importe quelle arme, même s’il préfère les armes au corps à corps. Toutes ses compétences sont intuitives et utilisables en toute situation.

Gardien

Il joue le rôle de tank de l’équipe. Pour cela, il dispose des PV les plus élevés du jeu et de la garde la plus efficace. Sa technique ultime, Ailes salvatrices, permet de relever d’un coup n’importe quel allié tombé au combat, même si c’est la 3ᵉ fois, à conserver pour les moments les plus tendus de l’expédition.

Œil perçant

Le personnage spécialisé dans l’attaque à distance. Idéal si vous n’avez pas 100 % confiance en votre talent, ou peu l’habitude des souls like. C’est un choix prudent, même si Œil perçant a très peu de PV, il restera la plupart du temps hors du danger. Si vous le choisissez, n’oubliez pas en expédition de commencer par explorer les camps proches de vous pour trouver des porte-arcs.

Duchesse

Premier personnage à débloquer, encore une fois assez polyvalent mais surtout très agile. Un personnage parfait si vous souhaitez vous adapter facilement à ce que vous trouvez lors de vos expéditions.

Forban

Le bourrin d’Elden Ring Nightreign. Une grande stat de force, plus de chances d’avoir des armes à deux mains, des compétences qui résistent aux reversements. Il est là pour mettre d’énormes coups sans s’arrêter.

Revenante

Le deuxième personnage déblocable, la Revenante est basé autour des invocations pour soutenir vos alliés a distance. C’est le personnage qui rempli le plus le rôle de support avec sa technique ultime qui permet de ressusciter vos alliés.

Anachorète

Vous jouez toujours Magie dans les jeux video ? L’Anachorète est faite pour vous. Elle peut jouer n’importe quel sort de manière efficace. Elle est livrée avec une mécanique de Cocktail magique assez complexe qui possède un grand nombre d’effets différents. Visitez les tours pour obtenir de très bons bâtons de magie rapidement. Vous devrez trouver un sceau dans les environs de la tour pour l’ouvrir.

Exécuteur

Dernier personnage de cette liste, l’Exécuteur se joue principalement avec des parades. Son katana et ses parades mettront à l’aise tous les fans de Sekiro. Attention cependant le gameplay est bien plus lent que dans Sekiro, ce qui donne une sensation étrange au personnage. Sa technique ultime qui le transforme en loup géant n’est pas à négliger, elle permettra de faire des dégâts très facilement et surtout de régénérer tous vos PV à l’utilisation.

On espère que ce petit récapitulatif va vous aider à choisir le personnage qui correspond le plus a votre manière de jouer. On attend avec impatience que From Software annonce de nouveaux personnages, même s’il y a déjà beaucoup à faire avec tous ceux présents au day one.