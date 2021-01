Avec Persona 5 Strikers, les Voleurs fantômes reviennent dans un nouveau spin-off du JRPG d’Atlus. Il est sorti le 20 février 2020 au Japon sous le titre Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. On vous a préparé cette page pour répondre à toutes vos questions concernant le jeu et vous aider ainsi à vous décider ou non sur l’achat du jeu. Lors de la sortie du jeu, vous pourrez également y retrouver quelques conseils pour vous aider lors de votre aventure.

Guide Persona 5 Strikers

Cette section sera mise à jour dès la sortie du jeu pour proposer un guide du débutant, la liste des trophées ainsi que diverses astuces.

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que Persona 5 Strikers ?

Persona 5 Strikers est un spin-off du JRPG tour par tour Persona 5. Il est cependant développé par Omega Force qui s’occupe également des Dynasty Warriors. Son gameplay est donc celui d’un beat them all mais qui reprend toutes les mécaniques de Persona 5 en les détournant pour les intégrer à l’orientation action du jeu.

On y suit Joker et les Voleurs fantômes quelques mois après la fin du jeu précédent. De nouvelles métanoïas ont lieu dans tout le Japon, sans que ce soient nos héros qui les déclenchent. Soupçonnés par les autorités, ils vont devoir reprendre du service et partir en road trip pour prouver leur innocence et trouver le vrai coupable.

Quand sort Persona 5 Strikers ?

Persona 5 Strikers sort le 23 février 2021 sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Il existe une édition deluxe numérique qui permet d’y jouer dès le 19 février en accès anticipé.

Est-ce que Persona 5 Strikers est traduit en français ?

Oui, Persona 5 Strikers propose bien des textes en français et l’on peut choisir entre ses doublages anglais et japonais.

Est-ce qu’il s’agit d’un musou ?

La question est complexe, oui on retrouve l’équipe des Dynasty Warriors mais il ne s’agit pas exactement d’un pur musou. On peut stopper l’action pour utiliser les compétences de ses Personae et il faut bien gérer sa mana. On ne retrouve pas des niveaux classiques mais des donjons avec différentes zones ainsi que des téléporteurs pour pouvoir sortir. On affronte des groupes d’ennemis et non pas des armées et ainsi de suite…

Quel est son lien avec l’univers de Persona ?

Persona 5 Strikers est la suite de Persona 5. On y retrouve les Voleurs fantômes pendant les vacances d’été qui suivent la fin de leurs premières aventures. Il est donc plutôt conseillé d’avoir fait le jeu d’origine ou d’avoir au moins suivi une adaptation pour profiter au mieux de Strikers qui reste tout de même compréhensible sans cela.

En revanche, on ne sait pas encore si Persona 5 Strikers est réellement canonique ou non, et il faudra attendre de voir si les prochains jeux de cet univers y font référence ou non.

Est-ce qu’il a un lien avec Persona 5 Royal ?

Les évènements supplémentaires et les personnages exclusifs de Persona 5 Royal ne sont pas pris en compte, ni même mentionnés, dans Persona 5 Strikers.

Quels sont les personnages jouables ?

Joker reste au centre de l’expérience. Il ne peut pas être retiré de l’équipe et reste le personnage que l’on contrôle lorsque l’on se promène en ville. Mais dans les Prisons, on peut tout à fait décider de jouer quelqu’un d’autre parmi les Voleurs fantômes à l’exception de Futaba qui conserve son rôle de soutien. Le personnage inédit Sophia peut également être incarnée, tout comme quelqu’un d’autre que nous ne spoilerons pas.

En revanche, il ne s’agit pas d’un crossover et les personnages des épisodes précédents ne sont donc pas présents dans Persona 5 Strikers.

Peut-on changer de personnage en jeu ?

Persona 5 Strikers permet de sélectionner jusqu’à trois membres des Voleurs fantômes en plus de Joker et de les assigner à la croix directionnelle (sur une manette). Dans un donjon, on peut donc à tout moment et sans la moindre limite, changer de combattant contrôlé en appuyant sur la direction indiquée par l’interface. On peut également changer la composition de l’équipe dans le menu, à condition de ne pas être dans un combat.

Est-ce que Persona 5 Strikers propose du multijoueur ?

Si de nombreux jeux d’Omega Force proposent au moins de la coopération à deux en local, ce n’est pas le cas de Persona 5 Strikers uniquement jouable en solo.

Est-ce que la version PlayStation 4 de Persona 5 Strikers marche sur PlayStation 5 ?

Oui, on peut parfaitement jouer à Persona 5 Strikers sur PlayStation 5. Sachez cependant que cela n’apporte aucun avantage au niveau des performances du jeu par rapport à une PS4 Pro.

Quelles sont les différentes éditions de Persona 5 Strikers ?

Persona 5 Strikers ne propose pas d’édition collector ou de Steelbook en Europe, mais il existe tout de même différentes versions du jeu.

Édition de lancement

Il s’agit d’une édition physique limitée pour les versions consoles, disponible chez Amazon, Micromania, Auchan et la FNAC. La précommander chez ces trois derniers permet d’ailleurs d’obtenir en bonus un badge Joker. Elle contient :

le jeu de base

la bande-son numérique avec plus de 40 musiques

l’artbook numérique

une vidéo des coulisses

Édition deluxe numérique

Vendue 10 euros plus chère, cette version propose tout le contenu de l’édition de lancement plus :

Un accès anticipé pour pouvoir jouer à l’ensemble du jeu dès le 19 février

le DLC Musique Persona Legacy (contenant les musiques de combats de l’ensemble de la série)

le DLC Pack Guerre Totale (contenant principalement des items de boost pour les personnages)

