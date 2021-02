Persona 5 Strikers propose une monnaie spéciale liée aux invocations et nommée points Persona. Pas très utile pendant le scénario, ils prennent tout une importance cruciale lors du post-game. Cet article vous explique comment convertir l’argent en points Persona pour vous simplifier la vie.

Qu’est-ce que les points Persona dans Persona 5 Strikers ?

Les points Persona s’obtiennent lorsque l’on ramasse un masque dans une Prison mais que l’on a déjà la Persona sur soi ou que l’équipe est déjà pleine. Ils peuvent être dépensés dans le menu Amélioration de Personae de la Chambre de Velours pour monter le niveau d’une invocation, ou plus tard améliorer la statistique de son choix.

Les dernières fusions requièrent que les Personae utilisées aient parfois des niveaux particulièrement élevés par rapport à celui d’origine (jusqu’à + 40 niveaux). Farmer l’xp dans les donjons prendrait donc beaucoup trop de temps et c’est à ce moment que l’on a besoin de points Persona en masse et farmer les masques n’est pas la bonne solution même avec la compétence de LIEN Intuition sauvage au maximum.

Comment gagner rapidement et facilement des points Persona ?

Il existe heureusement beaucoup plus simple et rapide puisque détruire une Persona permet également de recevoir des points. Il faut se rendre dans la Chambre de Velours et enregistrer si vous le souhaitez vos Personae actuels.

Le menu Amélioration de Personae permet de « vendre » des créatures grâce au bouton Supprimer indiqué en bas de l’écran. Vous pouvez donc vous débarrasser de toute votre équipe pour aller dans le menu Enregistrer/Invoquer Personae pour remplir de nouveau votre effectif en les invoquant contre de l’argent. Plus une Persona est puissante (et éloignée de son niveau de base), plus elle rapportera de points.

Vous pouvez donc faire des allers-retours entre le menu d’invocation pour acheter des créatures et le menu d’amélioration pour les revendre jusqu’à avoir le nombre de points dont vous avez besoin.

Retrouvez d’autres conseils et astuces pour Persona 5 Strikers dans notre guide dédié au jeu.