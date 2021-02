Persona 5 Strikers ne reprend pas le système de confidents du jeu original mais on a tout de même droit à quelques missions dédiées aux membres de l’équipe. Faire ces neuf requêtes de coéquipiers est nécessaire pour obtenir le trophée – succès A quoi servent les amis qui peut être raté vu le temps très limité pour faire ces petits objectifs. Cet article les liste ainsi que comment les obtenir et les réussir.

Attention, les captures d’écrans de cet article ont été prises plus tard, cela explique pourquoi les dates, les horaires et les emplacements des Voleurs fantômes montrés ne correspondent pas à celles du moment des quêtes. Elles sont surtout là pour vous aider à repérer les boutiques et les PNJ.

Les requêtes de coéquipiers de Persona 5 Strikers

Préambule

Les trois dernières requêtes reposent sur la cuisine. Il faut donc s’assurer d’avoir appris la bonne recette à temps pour ne pas se retrouver bloquer et devoir recommencer le jeu si près de la fin. La recette du Curry de Kyoto s’apprend automatiquement mais celle des Ramen miso doit être achetée à Sapporo.

Confiseries de Sendai

Ville : Sendai

Sendai Date : 3 août

3 août Comment l’obtenir : Parler à Ann

Parler à Ann Objets requis : Milkshake au zunda x1 Daifuku au zunda x1 Glace au gyutan x1



Le milkshake et le daifuku peuvent être achetés à la boutique de mochi au zunda du Parc du mont Aoba. La glace au gyutan se trouve à la confiserie japonaise de la Gare de Sendai.

Un coup de patte

Ville : Sendai

Sendai Date : 3 août

3 août Comment l’obtenir : Morgana donne automatiquement la requête en retournant en ville après Confiseries de Sendai

Morgana donne automatiquement la requête en retournant en ville après Confiseries de Sendai Objets requis : Milkshake au zunda x1



Le milkshake au zunda se trouve au Café en extérieur mais il faut obtenir une autorisation pour l’acheter. Les PNJ de la zone vous mettent sur la voie, Il faut parler à la manager tatillonne devant le café pour comprendre qu’un mot de passe est nécessaire.

La personne qui vous le donnera attend à la Gare de Sendai. Il est situé dans le renfoncement de l’embranchement nord du chemin. Vous pouvez désormais retourner voir la manager puis acheter la fameuse glace et valider la requête.

L’amour souprême

Ville : Sapporo

Sapporo Date : 11 août

11 août Comment l’obtenir : Parler à Ryuji

Parler à Ryuji Objets requis : Ticket de repas x2



Les tickets de repas sont vendus à la pharmacie de la zone Suzushino (à côté de la Chambre de velours). Malheureusement, il faut encore une fois faire quelque chose pour obtenir l’autorisation d’acheter les objets convoités. Il faut donc bien se rendre à la boutique pour que Sophia vous donne la quête Les relations de l’apothicaire. Une fois cette dernière validée, vous pouvez revenir à la pharmacie pour acheter les tickets et valider cette requête.

Les relations de l’apothicaire

Ville : Sapporo

Sapporo Date : 11 août

11 août Comment l’obtenir : Sophia donne automatiquement la requête pendant L’amour souprême

Sophia donne automatiquement la requête pendant L’amour souprême Objectif : Vaincre Homme-phalène x10 avec Sophie

Il faut se rendre dans la Prison de Sapporo et jouer Sophie. Les adversaires en question peuvent se trouver dans les zones Jardin botanique et tour de Sapporo. Quand les 10 sont vaincus, vous pouvez retourner à la base pour valider la requête.

Bombe de plage

Ville : Okinawa

Okinawa Date : 17 août

17 août Comment l’obtenir : Parler à Makoto

Parler à Makoto Objets requis : Ticket de repas x2

Objectif : Vaincre Jack Frost x10 avec Queen

La pastèque peut s’acheter à la Buvette de la plage. Pour les Jack Frost à vaincre avec Makoto, on les trouve dans la Prison de Sapporo et plus précisément dans les zones Suzushino et Parc Odori.

Découvrir l’art d’Okinawa

Ville : Okinawa

Okinawa Date : 18 août

18 août Comment l’obtenir : Parler à Yusuke

Parler à Yusuke Objectif : Vaincre Shiisaa x10 avec Fox

La Prison d’Okinawa abrite les Shiisaa à battre en jouant Fox. On les trouve plus précisément dans le Labo et dans la zone de stockage des documents.

Papa cuistot

Ville : Osaka

Osaka Date : 24 août

24 août Comment l’obtenir : Parler à Zenkichi

Cette requête est particulière parce qu’elle n’a pas d’objectif propre mais sert surtout à déclencher deux autres requêtes, Ingrédients pour Obanzai et Créer le menu ultime.

Ingrédients pour Obanzai

Ville : Osaka

Osaka Date : 24 août

24 août Comment l’obtenir : Parler à Haru pendant la requête Papa cuistot

Parler à Haru pendant la requête Papa cuistot Objets requis : Aubergine Kamo x1 Tofu x1 Bœuf x1



Les aubergines Kamo sont disponibles dans le Supermarché de quartier au fond à droite de la zone Shinsekai. Pour le reste, il faudra déjà les avoir en stock ou passer par la boutique de Sophia à la base.

Créer le menu ultime

Ville : Osaka

Osaka Date : 24 août

24 août Comment l’obtenir : Parler à Futaba après avoir terminé la requête Ingrédients pour Obanzai pendant la requête Papa cuistot

Parler à Futaba après avoir terminé la requête Ingrédients pour Obanzai pendant la requête Papa cuistot Objets requis : Curry de Kyoto x1 Ramen miso x1



Le Curry de Kyoto nécessite Bœuf (x1), Oignon (x1), Riz (x1), et Aubergine Kamo (x1). Les ramen miso utilisent Farine (x1) et Miso (x1). L’aubergine Kamo et le bœuf peuvent se trouver à la Supermarché de quartier de la requête précédente. Pour le reste, il faudra utiliser ses stocks ou les acheter à Sophia.

Retrouvez d’autres conseils et astuces pour Persona 5 Strikers dans notre guide dédié au jeu.