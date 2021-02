Voici la liste des trophées – succès du jeu Persona 5 Strikers. Cela vous permettra d’obtenir le platine – 100% selon la plateforme. Nous y avons ajouté un mini-guide pour indiquer quels trophées sont débloqués automatiquement, ceux qu’il est possible de rater et quelques astuces et liens pour vous aider. D’après nos estimations, cela devrait prendre une soixantaine d’heures pour tout boucler.

Attention, nous listons aussi les trophées – succès cachés ce qui peut vous spoiler le jeu.

Liste des trophées – succès de Persona 5 Strikers

Platine

Un vrai voleur fantôme

Vous avez obtenu tous les trophées.

Or

Maîtres voleurs

Vous avez obtenu les Arts de maître de tous les personnages.

Liens éternels

Vous avez monté toutes les compétences de LIEN au niveau maximum.

Astuce à venir

Aller simple

Vous avez lancé une Nouvelle partie + en difficulté Impossible.

Article à venir

Argent

Suivez votre propre voie

Vous avez terminé l’Arbre de la connaissance.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Ceux qui répondent à l’appel

Vous avez terminé 50 requêtes.

La crème de la crème

Tous les Voleurs fantômes ont atteint le niveau 70.

Suprématie

Vous avez vaincu toutes les Ombres suprêmes.

Le guide des emplacements est disponible à cette adresse.

Conquérir la mort

Vous avez vaincu la Faucheuse.

Article à venir

Amateur de masques

Vous avez rempli tout le registre des Prisonniers.

La liste complète des Personae est disponible à cette adresse.

Bronze

Cage de la luxure fermée

Vous avez terminé la Prison de Shibuya.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Cage de la vanité conquise

Vous avez terminé la Prison de Sendai.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Cage de la gourmandise nettoyée

Vous avez terminé la Prison de Sapporo.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Cage de la désolation condamnée

Vous avez terminé la Prison d’Okinawa.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Cage de la colère détruite

Vous avez terminé la Prison de Kyoto.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Cage de l’arrogance brisée

Vous avez terminé la Prison d’Osaka.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Amie de l’humanité

Vous avez terminé la Prison de l’Abysse.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Les affaires reprennent

Vous avez reformé les Voleurs fantômes.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Aller de l’avant

Wolf a éveillé sa Persona.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Le cœur des hommes



Sophia a trouvé la force de son cœur.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Une main secourable

Vous avez terminé une requête.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Spécial !



Vous avez activé un Coup spécial.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Cuisine express

Vous avez préparé à manger pour la première fois.

Trophée débloqué automatiquement pendant l’histoire

Grand chef

Vous avez préparé 12 types de plats.

Trophée pouvant être manqué

La liste complète des recettes est disponible à cette adresse.

À quoi servent les amis ?

Vous avez terminé toutes les requêtes de vos coéquipiers.

Trophée pouvant être manqué

La liste des requêtes en question est disponible à cette adresse.

Botte secrète ultime

Vous avez obtenu tous les Arts de maître de Joker.

Pavillon noir



Vous avez obtenu tous les Arts de maître de Skull.

Gentleman cambrioleur

Vous avez obtenu tous les Arts de maître de Mona.

Danseuse des flammes

Vous avez obtenu tous les Arts de maître de Panther.

Bretteur sans égal



Vous avez obtenu tous les Arts de maître de Fox.

Le poing de la justice

Vous avez obtenu tous les Arts de maître de Queen.

Femme raffinée

Vous avez obtenu tous les Arts de maître de Noir.

Merveille technologique

Vous avez obtenu tous les Arts de maître de Sophie.

Doux comme un agneau



Vous avez obtenu tous les Arts de maître de Wolf.

Meilleurs amis

Vous avez monté une compétence de LIEN au niveau maximum.

Un petit souvenir

Vous avez obtenu un souvenir pour le van.

Il faut parler à Yusuke le 7 août.

Dénicheur de talents

Vous avez renforcé une Persona à l’aide de points Persona.

Il faut utiliser la fonction d’Amélioration de Personae débloquée le 23 août qui permet non pas de monter le niveau mais une stat précise.

Plus de puissance

Vous avez utilisé de l’encens.

On trouve de l’encens de PV dans un coffre dès le début du jeu lorsque l’on rencontre Sophia.

Acheteur compulsif

Vous avez profité d’une promotion.

Il s’agit des promos dans la section Objets de la boutique de Sophia.

Frappeur fantôme

Vous avez vaincu 200 ennemis avec un Sprint fantôme.

Il faut achever 200 adversaires à l’aide d’éléments de décors. La compétence LIEN Frappeur fantôme peut vous aider puisqu’elle augmente ce type de dégâts.

Une lame dans la nuit

Vous avez effectué 50 embuscades.

Travail d’équipe inébranlable

Vous avez effectué 150 Assauts généraux.

Collectionneur

Vous avez obtenu 200 objets dans les Prisons.

Chasseur de trésors

Vous avez ouvert 50 coffres.

Connais ton ennemi

Vous avez frappé un point faible ennemi 300 fois.

Tout ce qui brille

Vous avez battu 10 Démons du Trésor.

La compétence LIEN Chasseur de trésors augmente les chances d’apparition des Démons du Trésor.

Retrouvez d’autres conseils et astuces pour Persona 5 Strikers dans notre guide dédié au jeu.