Persona 5 Strikers propose un système de niveaux de LIEN qui remplace à la fois les confidents et les stats sociales. Dans la quête du platine ou du 100%, le trophée – succès Liens éternels est probablement celui qui irritera le plus les joueuses et les joueurs. En effet, il demande d’atteindre le niveau 99 alors que compléter le post-game amène seulement aux alentours du niveau 65. Le chemin sera donc très long, même avec notre méthode de farm.

Le farm de Métatron

Avant de commencer, sachez qu’il faudra absolument améliorer au maximum la compétence de LIEN Ami fidèle si ce n’est pas déjà fait. En effet, l’expérience de LIEN est en réalité l’expérience normale mais cette compétence augmente le taux d’expérience reçue pour le niveau de LIEN.

Notez également que la nouvelle partie + n’est malheureusement pas viable en dehors de la difficulté Impossible. Le niveau des ennemis ne s’adapte pas à celui de Joker et on se retrouve simplement à affronter des ennemis qui ont leur niveau de la première run, ce qui est très loin d’être le farm optimal. La difficulté Impossible n’a pas ce problème mais tout le monde n’a pas forcément envie d’un challenge aussi relevé.

Il faudra donc se tourner vers le farm de Métatron grâce à la requête Descendit l’Ange des contrats qui a plusieurs avantages. Elle peut être répétée à l’infini et c’est à la fois le boss qui rapporte le plus d’expérience en dehors de la Faucheuse mais c’est aussi le boss le plus proche d’un checkpoint pour se téléporter plus vite.

Optimiser le combat

Maintenant il faut optimiser le farm et nous avons plusieurs conseils pour cela. Dans un premier temps, il faut passer Persona 5 Strikers en mode facile dans les options. La difficulté n’a aucune incidence sur l’expérience remportée mais les adversaires ont 50% de points de vie en moins par rapport au mode normal. Cela permet donc à la fois de farmer beaucoup plus vite, d’avoir moins de problèmes de mana et d’être moins concentré sur le combat.

Puisque Métatron est faible face à l’électricité et la malédiction, il faut composer son équipe en fonction de cela. Ryuji est donc conseillé mais c’est surtout Joker avec Alice en Persona qui sera important. Lors de la fusion, elle peut hériter de la compétence Eigaon et elle apprend Amplification malédiction pour augmenter ses dégâts au niveau 81 et Maître des sorts au niveau 90 pour diviser par deux le coût des sorts.

Le combat sera déjà très simple mais deviendra de plus en plus facile en améliorant les statistiques d’Alice et Joker, que ce soit grâce aux éventuels encens obtenus sur le boss, à l’amélioration des Personae dans la Chambre de Velours ou par les compétences de LIENS qui augmentent la puissance des sorts tels que Boost de magie et Arts spirituels.

Retrouvez d’autres conseils et astuces pour Persona 5 Strikers dans notre guide dédié au jeu.