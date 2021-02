Bonus de sauvegarde – Persona 5 Strikers

Persona 5 Strikers propose un petit bonus de sauvegarde pour les joueurs et les joueuses qui ont déjà eu l’occasion de contrôler Joker. En effet, le titre observe les sauvegardes de la console pour savoir s’il débloque ou non deux musiques supplémentaires, à savoir le Last Surprise original de Persona 5 et le Take Over de Persona 5 Royal. Et pas de panique, la version PC a également un moyen d’y accéder.

Comment avoir les musiques bonus de Persona 5 Strikers ?

Sur PlayStation 4 :

Sur PlayStation 4 (ou PlayStation 5 avec la rétrocompatibilité), Strikers cherche la présence d’une sauvegarde de Persona 5 ou de Persona 5 Royal. On a les deux musiques peu importe qu’on ait un jeu ou les deux.

Sur Nintendo Switch :

Le cas de la Switch est plus particulier puisque la sauvegarde de Super Smash Bros Ultimate ne suffit pas. Joker n’étant pas dans le jeu de base, le bonus se débloque uniquement si vous avez le personnage en DLC.

Sur PC :

Bonne surprise pour les joueuses et joueurs PC, ils peuvent également profiter de ce bonus sans avoir d’autre jeu Persona sur leur machine. En contrepartie, il faudra attendre puisqu’elle seront débloquées après avoir vaincu le boss de fin.

Comment profiter des musiques bonus ?

Si les musiques sont débloquées, il faut se rendre dans le menu puis faire Système et Config pour en profiter. Tout en bas des options, on trouve Changer musique des combats qui est par défaut sur Original qui laisse les musiques de Strikers. Persona 5 fera en sorte qu’on entende le Last Surprise non arrangé à chaque combat et Persona 5 Royal fera la même chose avec Take Over.

Heureusement, Omega Force s’est dit qu’une unique musique pouvait très vite fatiguer et c’est pour cela qu’il y a également une option Aléatoire qui fait apparaître de nouveaux paramètres. On peut alors choisir ce qui peut être diffusé en sélectionnant Oui ou Non pour chaque option.

Retrouvez d’autres conseils et astuces pour Persona 5 Strikers dans notre guide dédié au jeu.