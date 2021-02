Durée de vie Persona 5 Strikers : Combien de temps pour finir le jeu ?

Persona 5 Strikers est l’étrange rencontre entre les équipes d’Atlus et d’Omega Force pour nous proposer une variante beat them all au système de JRPG tour par tour. Il s’agit de la suite de Persona 5 puisque l’on retrouve les Voleurs fantômes quelques mois après leurs premières aventures. Une nouvelle menace fait son apparition et la bande doit donc profiter des vacances d’été pour faire le tour du Japon et mener l’enquête.

Forcement, voir un Persona par les développeurs des Dynasty Warriors peut-être un peu déroutant et il est logique que vous ayez plusieurs questions à propos de ce jeu qui n’est pas un Musou pour autant. On pense notamment à la durée de vie, un point forcément important quand on sait que la campagne de Persona 5 (sans compter les ajouts de Royal) peut facilement prendre un minimum de 80 heures.

Quelle est la durée de vie de Persona 5 Strikers ?

Tout d’abord, sachez que comme le jeu original, Persona 5 Strikers suit un calendrier bien défini avec le temps qui passe et certaines quêtes annexes qui seront donc perdues si elles ne sont pas faites immédiatement. Notre temps pour l’histoire principale intègre donc la quasi-intégralité des quêtes secondaires données avant le post-game et on vous recommande très fortement de les faire vu leurs nombreux avantages.

Voici donc notre estimation selon notre expérience de jeu :

Histoire principale : environ 35 à 40 heures

Histoire principale + quêtes annexes : Environ 45 à 50 heures

100% : 60 heures et plus

On est donc loin de la durée de vie habituelle d’un Persona classique et il faut surtout y voir une version concentrée de la formule habituelle. Cela serait même un point positif avec l’orientation plus action du gameplay pour être une bonne porte d’entrée pour ceux qui ont un peu de mal avec la série. Malheureusement, Strikers spoile un peu trop sans pour autant expliquer le contexte ce qui fait qu’on ne peut pas le recommander à celles et ceux qui n’ont pas fait le jeu d’origine.

Et comme le JRPG qui inspire, Persona 5 Strikers est très bavard donc nous avons utilisé une cadence qui permet de lire les dialogues, on peut évidemment aller beaucoup plus vite si l’on fait tout en avance rapide.

Persona 5 Strikers sortira le 23 février sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC, avec un accès anticipé dès le 19 pour celles et ceux qui précommandent l’édition deluxe numérique. Vous pouvez consulter notre test du jeu à cette adresse.