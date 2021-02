Persona 5 Strikers propose une nouvelle partie + mais terminer le jeu ne suffit pas à l’atteindre. On vous explique donc comment faire mais également comment elle fonctionne et ce qu’elle apporte, comme la difficulté Impossible par exemple.

Attention, puisque cet article parle du New Game + de Persona 5 Strikers, il est possible que certains spoils se retrouve dans les textes ou les images.

Nouvelle partie +

La condition pour débloquer la nouvelle partie +, c’est réussir la requête Aux portes de la mort qui demande de battre la Faucheuse. Une fois que c’est fait et que la requête a été validée, Persona 5 Strikers vous invite alors à visiter la Chambre de Velours pour parler avec Lavenza qui vous donne enfin accès à ce nouveau mode.

Le « Terminé » qui accompagne les sauvegardes devient alors un « Maîtrisé ». Quand on charge une partie marquée de ce mot, le jeu propose alors d’être Sans nouvelle partie + (rester dans le post-game actuel) ou Avec. Le choix sera disponible à chaque fois tant que l’on n’écrase pas cette sauvegarde avec celle du new game +.

Les bonus de la Nouvelle partie + :

La Nouvelle partie + apporte quelques nouveaux avantages à Persona 5 Strikers :

Mode de difficulté Impossible

Possibilité de fusionner Lucifer

les encens sont disponibles dans la boutique de Sophia

Sophia démarre avec Pandora

Zenkichi devient jouable en même temps que le reste de l’équipe

Ce que l’on garde ou pas dans la Nouvelle partie + :

Ce qui est conservé :

le niveau des personnages et des Personas

le niveau LIEN

le registre de Personae

l’argent

les points Persona

les objets consommables

l’équipement

les cartes de compétences

les ingrédients

les matériaux

les recettes

les objets de fusion des Personae

Ce qui n’est pas conservé :

les requêtes

les objets-clés nécessaires aux requêtes et au scénario

La difficulté Impossible de Persona 5 Strikers

L’un des ajouts de la Nouvelle partie + est de pouvoir refaire le jeu en difficulté Impossible qui apporte du nouveau contenu (non lié à l’histoire). Et forcément, cela rend le jeu beaucoup plus dur mais en contrepartie, les récompenses des combats sont améliorées. L’option Réessayer disparait de l’écran de Game Over ce qui fait que l’on ne peut plus simplement reprendre en début de combat mais on revient au dernier checkpoint.

Il faut également savoir que cela bloque le changement de difficulté par la suite donc il faut être certain de son choix (ou sauvegarder sur un fichier à part pour ne rien écraser d’autre). Le simple fait de lancer un new game + en Impossible permet de recevoir le trophée – succès Aller simple sans avoir à aller jusqu’au premier combat, ce qui peut être pratique si vous voulez également fusionner Lucifer sans avoir trop de mal.

Retrouvez d’autres conseils et astuces pour Persona 5 Strikers dans notre guide dédié au jeu.