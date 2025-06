Comment bien utiliser un objet ?

Sauf si vous découvrez la licence avec cet épisode, vous savez très bien à quoi servent les objets : ces bonus sont à récupérer avec les caisses avec le symbole d’un point d’interrogation pendant la course et vous permettent d’obtenir un avantage parfois loin d’être négligeable. Une fois récupéré, l’objet peut être utilisé avec la gâchette concernée. Petite astuce, vous pouvez d’ailleurs marteler cette touche durant que l’objet charge pour accélérer le processus aléatoire et donc, le récupérer plus vite. Vous pouvez aussi en stocker un deuxième.

Une fois en possession, vous n’avez qu’à l’activer au moment opportun. Bien sûr, tout est très situationnel : il est souvent intelligent de garder un objet pour attaquer au bon moment, ou l’utiliser comme moyen de défense bien utile. Ne vous précipitez pas trop et prenez le temps de jauger si une carapace n’est pas plus utile à vous protéger l’arrière-train plutôt qu’à la balancer en avant, ou si un champignon ne serait pas idéal pour couper un champ.

Quels sont les nouveaux objets de Mario Kart World ?

Cinq nouveaux objets ont fait leur apparition dans ce nouvel épisode, à savoir :

Marteau

Champignon géant (ou Méga-Champignon)

Carapace dorée

Fleur de glace

Plume

Boule de Kamek

Bloc de pièces

Nourriture

Liste des objets et à quoi servent-ils ?

Voici la liste complète des objets de Mario Kart World. On vous explique également à quoi ils servent :

Banane : Va faire tourner et ralentir le kart qui passe dessus (se fixe désormais automatiquement à l’arrière de votre kart)

: Va faire tourner et ralentir le kart qui passe dessus (se fixe désormais automatiquement à l’arrière de votre kart) Champignon Turbo : Vous donne un boost de vitesse

: Vous donne un boost de vitesse Champignon Turbo Doré : Vous donne un boost de vitesse autant de fois que vous l’utilisez pendant sa durée d’activation

: Vous donne un boost de vitesse autant de fois que vous l’utilisez pendant sa durée d’activation Méga Champignon : Vous devenez plus gros et pouvez écraser les autres pilotes

: Vous devenez plus gros et pouvez écraser les autres pilotes Carapace Verte : Renverse et ralentit le kart qu’elle touche, se lance en ligne droite et rebondit plusieurs fois avant de disparaître (se fixe désormais automatiquement à l’arrière de votre kart)

: Renverse et ralentit le kart qu’elle touche, se lance en ligne droite et rebondit plusieurs fois avant de disparaître (se fixe désormais automatiquement à l’arrière de votre kart) Carapace Rouge : Renverse et ralentit le kart qu’elle touche, cible automatiquement le kart devant vous (se fixe désormais automatiquement à l’arrière de votre kart)

: Renverse et ralentit le kart qu’elle touche, cible automatiquement le kart devant vous (se fixe désormais automatiquement à l’arrière de votre kart) Carapace Bleue (à épines) : Renverse le kart en première position de la course

: Renverse le kart en première position de la course Carapace Dorée (à pièces) : Lance une carapace devant vous et renverse légèrement les karts qu’elle touche, fait apparaître des pièces par là où elle passe

: Lance une carapace devant vous et renverse légèrement les karts qu’elle touche, fait apparaître des pièces par là où elle passe Fleur de feu : Chaque utilisation lance une boule de feu, ce qui renverse les karts touchés

: Chaque utilisation lance une boule de feu, ce qui renverse les karts touchés Fleur boomerang : Lance un boomerang qui renverse les karts touchés, jusqu’à 3 utilisations (attention, l’objet fonctionne désormais avec un minuteur, en plus de son nombre d’utilisations)

: Lance un boomerang qui renverse les karts touchés, jusqu’à 3 utilisations (attention, l’objet fonctionne désormais avec un minuteur, en plus de son nombre d’utilisations) Bob-omb : Lance une bombe qui explose au bout d’un certain temps ou lorsqu’un pilote passe dessus (se fixe désormais automatiquement à l’arrière de votre kart)

: Lance une bombe qui explose au bout d’un certain temps ou lorsqu’un pilote passe dessus (se fixe désormais automatiquement à l’arrière de votre kart) Super Klaxon : Créer une secousse autour de vous pour renverser les karts à proximité, mais aussi les objets qui arrivent dans cette zone. À noter que les autres pilotes perdent également leur objet

: Créer une secousse autour de vous pour renverser les karts à proximité, mais aussi les objets qui arrivent dans cette zone. À noter que les autres pilotes perdent également leur objet Pièce de monnaie : Vous octroie deux pièces (découvrez à quoi servent les pièces)

: Vous octroie deux pièces (découvrez à quoi servent les pièces) Bloc de pièces : Fait apparaître un bloc de pièces que vous pouvez marteler pour récupérer des pièces

: Fait apparaître un bloc de pièces que vous pouvez marteler pour récupérer des pièces Marteau : Lance des marteaux en ligne droite qui peuvent renverser les karts touchés

: Lance des marteaux en ligne droite qui peuvent renverser les karts touchés Fleur de glace : Chaque utilisation lance une boule de feu, ce qui gèle et ralentit les karts touchés

Chaque utilisation lance une boule de feu, ce qui gèle et ralentit les karts touchés Plume acrobate : Vous permet d’effectuer un saut

: Vous permet d’effectuer un saut Kamek : Kamek apparaît et transforme tous les autres pilotes en un personnage aléatoire. Vous permet de débloquer de nouveaux personnages

: Kamek apparaît et transforme tous les autres pilotes en un personnage aléatoire. Vous permet de débloquer de nouveaux personnages Snack Turbo : Vous octroie un léger boost et peut vous permettre de débloquer une tenue

: Vous octroie un léger boost et peut vous permettre de débloquer une tenue Boo : Vous permet de voler l’item d’un autre pilote et vous rend invisible un court instant, ce qui vous permet de ne pas être touché par des objets et de ne pas être ralenti sur l’herbe

: Vous permet de voler l’item d’un autre pilote et vous rend invisible un court instant, ce qui vous permet de ne pas être touché par des objets et de ne pas être ralenti sur l’herbe Bloups : Bloups va cracher son encre sur l’ensemble des pilotes devant vous, réduisant leur visibilité

: Bloups va cracher son encre sur l’ensemble des pilotes devant vous, réduisant leur visibilité Bill Balle : Vous transforme temporairement en Bill Balle, repoussant tout sur son passage (dans cet épisode, il ne renverse pas les autres pilotes)

: Vous transforme temporairement en Bill Balle, repoussant tout sur son passage (dans cet épisode, il ne renverse pas les autres pilotes) Super Étoile : Vous rend temporairement invincible avec un léger boost de vitesse et vous permet de renverser les autres pilotes que vous touchez

: Vous rend temporairement invincible avec un léger boost de vitesse et vous permet de renverser les autres pilotes que vous touchez Éclair : Lancer un éclair sur tous les pilotes devant vous, réduisant leur taille. Cela les renverse et leur fait perdre leur objet puis les fait ralentir le temps qu’ils retrouvent leur taille normale. Ne peut pas apparaître pour deux pilotes en simultané

Notez que les objets suivants ont une déclinaison « triple » (vous en obtenez trois d’un coup) :

Triple Bananes

Triple Champignons

Triple Carapaces Vertes

Triples Carapaces Rouges

Ils graviteront autour de votre kart.

Comment sont distribués les objets ?

Dans Mario Kart World, les objets ne sont plus donnés seulement en fonction de la distance qui vous sépare du leader, mais principalement en fonction de votre position. Ainsi, la probabilité d’avoir une banane ou des pièces en première position est quasiment assurée, tandis que vous aurez davantage de chance d’un éclair ou d’une étoile dans les dernières positions. Pour l’instant, nous n’avons pas le taux de probabilité pour chacun des items de milieu de peloton, nul doute que la communauté finira par trouver les pourcentages de chance pour chaque item (on sait par exemple que Kamek apparaît plus fréquemment entre la 4e et la 10e place).

Est-il possible d’éviter une carapace bleue ou rouge ?

Une grande partie des objets peut être évité en faisant attention à votre trajectoire : éviter une banane ou une carapace demande simplement de bien regarder l’écran. Hors, quand on est ciblé par une carapace rouge ou bleue, c’est plus compliqué. Pour la première, vous pouvez vous protéger en gardant un objet derrière vous, comme une banane. Pour la carapace bleue, l’exercice est plus délicat, mais vous avez deux options :

Vous pouvez utiliser le Super Klaxon, pile au moment où elle arrive au-dessus de votre tête

Faites appel à Boo, qui vous rendra invisible

Vous pouvez utiliser un champignon, au moment de l’impact : cependant, le timing est (très) serré et les chances de réussite sont maigres. On vous conseillera plutôt de le garder pour reprendre un coup de boost après avoir été renversé

Évidemment, on pourrait évoquer l’utilisation de l’étoile ou Bill Balle pour éviter une bleue, mais il est presque impossible que vous vous retrouviez en première position avec ces items.

Y a-t-il des objets Mario Kart en mode libre ?

Oui, certains objets apparaissent en mode balade, mais on les voit moins souvent qu’en course. En général, vous trouverez de la nourriture de course pour booster votre vitesse pendant vos explorations, quelques petites pièces ou simplement des champignons.

Pour d’autres conseils et astuces sur le jeu, on vous invite à parcourir notre guide complet de Mario Kart World, qui saura sans doute répondre à vos questions.