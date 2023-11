N’aie pas peur | Soluce Marvel’s Spider-Man 2

Dans la peau de Peter, rendez-vous au niveau de la tour d’Oscorp à Midtown et montez tout en haut. Pénétrez dans le bâtiment via la trappe et profitez de la scène. Harry est désormais contaminé par le symbiote et vous prenez le contrôle d’un certain Venom. D’une puissance dévastatrice, votre objectif ici est de vous enfuir du bâtiment. Utilisez R2 et joystick gauche pour courir et L1 et Carré pour une attaque dévastatrice. Déchaînez-vous et détruisez tout sur votre passage en éliminant au passage les gardes de la tour d’Oscorp en utilisant notamment vos nouveaux pouvoirs.

Quand vous parvenez dans une grande salle, éliminez étage par étage les gardes tout en progressant de plateforme en plateforme jusqu’à ce que vous atteigniez une sorte de salle de contrôle. Une grille vous permettra de vous enfuir dans une séquence vous demandant d’esquiver les attaques d’un hélicoptère. Une fois à l’extérieur, combattez contre les chasseurs qui vous ont retrouvé jusqu’à ce que vous parveniez à Times Square, lieu de votre affrontement final avec Kraven, qui vous attend.

Comment éliminer Kraven ?

Le combat sera finalement assez rapide et facile grâce à la force surhumaine de Venom. Utilisez vos nouvelles capacités tout en pensant à détruire les endroits où Kraven se posera. En effet, quand il lancera une attaque lourde, parez-la avec L1 ou esquivez avec Rond. Lors de ce combat, Kraven disposera de deux barres de vie. Quand il se postera en hauteur (suite à une grenade assourdissante par exemple), renvoyez le projectile explosif sur la zone où il se trouve pour détruire l’endroit.

Une fois que vous serez en mesure de le tuer, une cinématique prendra le relais, mettant un terme au règne de Kraven mais aussi à la mission en cours. La prochaine mission, Problème avec Harry se déclenchera peu après. N’oubliez pas que pour tout savoir sur le jeu, une grande FAQ est disponible.