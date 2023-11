Pas d’échappatoire | Soluce Marvel’s Spider-Man 2

Rendez-vous dans la partie est de Harlem pour retrouver Rio Morales. Peter n’en faisant désormais qu’à sa tête, il décide d’aller tenter de libérer seul Miles qui pour lui, s’est mis tout seul dans ce pétrin. Mais à des kilomètres de là, vous vous retrouvez dans la peau de Miles qui doit parvenir à se sauver lui-même de sa captivité organisée par Kraven.

Pour cela, ouvrez la cage dans laquelle vous êtes enfermé en orientant correctement les joysticks, puis repérez les faisceaux lasers. Pour les éteindre suffisamment, abaissez les cages présentes dans la pièce pour vous créer une ouverture. Il vous faudra pour cela activer le mécanisme situé face à vous deux fois pour correctement placer les cages. Descendez dans le couloir puis sautez au plafond pour passer par-dessus la grille, puis éliminez les chasseurs qui se mettent en travers de votre chemin et entrez dans la pièce suivante en enfonçant la porte avec L1 + Carré.

Dans la zone suivante, glissez entre les lasers au bon moment en utilisant L2+R2 puis au bout, prenez à gauche. Vous parviendrez à une pièce où un gaz toxique viendra vous blesser. Vous devrez fermer les vannes très rapidement en brisant les 3 générateurs disposés en face, à gauche et au plafond en utilisant L1 + Carré.

Puis, empruntez la seule sortie disponible au plafond et progressez jusqu’à une salle où vous attendent de très nombreux chasseurs dont notamment un nouveau porte-bouclier que vous ne pourrez éliminer qu’en parant ses coups avant d’attaquer.

Pour finir, montez à l’étage et prenez à droite de la porte fermée. Dans cette nouvelle pièce, éliminez les quelques chasseurs et écoutez le journal audio présent sur le bureau avant de quitter la pièce. Nous vous conseillons de passer par l’ouverture en haut à gauche pour procéder discrètement le plus longtemps possible car le combat qui s’annonce sera ardu contre de nombreux chasseurs. Mais vous pouvez aussi opter pour la brutalité en enfonçant la porte située tout proche avec L1 + Carré.

Une fois le ménage fait, empruntez l’unique sortie disponible et avancez jusqu’au vitrail. Appuyez sur L2 + R2 et avancez jusqu’à déclencher une nouvelle cinématique vous exposant les raisons de votre détention mais aussi vous mettant face à un boss important, Mister Negative, qui n’est autre que votre rival et cible prioritaire, Martin Li.

Comment battre Mister Negative ?

Comme pour le Lézard, le combat se déroulera en phases.

La première phase se compose d’attaques au sol et d’attaques à distance. Il est préférable pour vous de parer les attaques que vous pouvez, car cela l’étourdira quelques secondes pour vous permettre de lui infliger des dégâts. Sinon, esquivez simplement sur le côté pour ne pas prendre de dégâts. Quand il se mettra à sauter, sautez vous aussi pour éviter l’onde de choc.

Pour la seconde phase, il sera accompagné d’un dôme d’énergie qu’il vous faudra d’abord affaiblir pour pouvoir le frapper directement. Pour cela, esquivez les attaques et attendez de suffisamment gagner en concentration pour utiliser une attaque bleue et affaiblir le dôme. Puis, répétez les mêmes étapes jusqu’à ce qu’il vous transporte dans une réalité cauchemardesque.

Cette ultime phase se déroule dans un monde étrange dans lequel vous devrez suivre un démon qui vous lancera des attaques, tout en éliminant les nombreuses vagues d’ennemis au sol, nécessitant coups normaux ou coups spéciaux pour être vaincus.

Après avoir suffisamment infligé de coups aux ennemis, une scène se déclenche, permettant l’échappée de Mister Negative grâce à votre aide, tandis qu’une nouvelle mission prend le relais, Tout a un point de rupture. Pour tout connaître sur le jeu, une grande FAQ vous attend avec une tonne de guides et astuces pour bien démarrer et d’autres guides.