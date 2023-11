L’histoire annexe « La Flamme » est composé de 4 missions. Ils sont nécessaires pour compléter le district à 100% et débloquer le trophée « L’heure écarlate ». Vous obtiendrez également le costume « Tenue Protecteur ». Sachez tout d’abord que les missions de la Flamme ne se débloquent qu’après avoir complété le chapitre 6 du mode histoire « Amende Honorable » et que vous serez obligé d’incarner Peter. Voici donc l’emplacement de toutes les missions et le guide de leur déroulement.

Vieille connaissance

Pour démarrer la première quête « Vieille Connaissance », rendez-vous dans le quartier des affaires au sud de la carte (une icône de la flamme est indiquée sur celle-ci). Ici la mission est plutôt simple, il vous faut guider le Spider-Bot de Peter pour aider les pompiers de New York à retrouver les personnes coincées dans l’immeuble en ruine. Il s’agit d’un parcours très linéaire fait office de tutoriel pour l’utilisation du Spider-bot, il faudra ainsi utiliser les sauts, la toile pour ouvrir des conduits d’aération et l’onde de choc pour détruire des obstacles en chemin.

Une fois que vous avez sauvé toutes les personnes coincées, préparez-vous au combat contre les adeptes de la Flamme. Après ça, vous faîtes la connaissance d’une mystérieuse femme masquée qui est en réalité Yuri (rencontrée dans le premier jeu). Cet évènement marque la fin de cette première mission.

Tout feu, tout flamme

Pour la suite, dirigez-vous à l’est de Chinatown. Si jamais vous ne voyez pas l’icône sur la carte, progressez un peu dans le scénario principal. Rendez-vous sur le toit de l’immeuble pour trouver une porte peinte d’une flamme. Après avoir parlé à Yuri, il est temps d’infiltrer la base de la Flamme. Comme vous l’indique le tutoriel, n’hésitez pas à utiliser la double élimination en compagnie de Yuri pour passer discrètement.

Dans la pièce suivante, on vous demande de trouver un moyen d’entrer dans le refuge. Regardez en hauteur pour trouver un conduit d’aération dans lequel vous pouvez vous faufiler. Eliminez les adeptes et tentez d’ouvrir la porte. Malheureusement, celle-ci ne peut s’ouvrir qu’en scannant deux adeptes ayant les bons tatouages sur leurs mains. Voici celui que vous devez trouver parmi les ennemis assommés pour débloquer la porte.

Eliminez les deux gardes et parlez aux prisonniers pour savoir comment les libérer. Passez dans la salle suivante grâce au trou dans le mur en hauteur. Mettez les adeptes hors d’état de nuire et observez la scène avec le chef de la Flamme. Préparez-vous à un nouveau combat contre les adeptes, mais faîtes particulièrement attention à l’ennemi chauve qui peut faire particulièrement mal. Gardez vos gadgets et capacités contre lui si vous le pouvez.

Passez ensuite les portes avec un bon L2+R2 et combattez de nouveau les adeptes avec Yuri. Même chose pour la salle suivante (typiquement vous rebroussez chemin). Sortez du bâtiment pour terminez la mission, mais la suite vous attend à l’hôpital abandonné.

Je savais que tu avais ça en toi

Direction le nord-est de la carte pour rejoindre la mission située à Astoria. Au point indiqué sur le marqueur, déclenchez la mission via le toit de l’immeuble où se trouve le message de Yuri. Terrassez les adeptes présents sur le toit et rentrez à l’intérieur via l’entrée située à l’est de la bâtisse. Passez par le trou dans le mur au niveau des escaliers pour continuer votre route.

Poursuivez jusqu’à examiner la carte de Brooklyn dans une pièce. Grimpez sur le trou situé à gauche et continuez d’avancer jusqu’à atterrir dans une salle remplie d’adeptes. Une fois tous K.O, libérez le passage jusqu’à tomber sur la salle où se trouve Yuri et la Flamme. Il est temps de combattre votre allié pour des divergences morales.

La première phase de ce combat n’est pas bien compliquée, il vous suffit d’esquiver avec rond et de frapper. Les choses se compliquent lorsqu’elle se cache dans le brouillard pour vous attaquer par surprise. Evitez de bouger et restez concentrer sur la tête de Peter pour savoir quand esquiver grâce à son Spider-sense. Une fois sortie de sa cachette, elle va alterner un coup que vous devez obligatoirement parer (cercle jaune) et un coup que vous devez absolument esquiver (cercle bleu). N’hésitez pas à abuser de vos compétences et de vos gadgets pour placer des combos de 3/4 coups successifs.

Il fallait que je m’en empare

Il est temps de terminer cette histoire annexe. Rendez-vous au nord-est de Williamsburg et analysez la carte située sur le toit de l’immeuble. Désamorcez les 4 bombes sur la carte (indiquées par des points d’exclamation rouges) en réussissant un petit QTE à chaque fois. Eliminez ensuite les adeptes restants si ce n’est pas déjà fait.

Préparez-vous ensuite à un autre combat contre les adeptes, mais cette fois-ci, en compagnie de Yuri. Méfiez-vous néanmoins de l’adepte cracheur de flamme qui peut faire très mal. N’hésitez pas à concentrer vos capacités et gadgets sur lui. Le combat sera assez long car des renforts débarquent par la suite à bord d’un véhicule.

Peter et Yuri remarquent les explosifs sur la ligne de chemin de fer. Vous allez devoir faire dérailler le train pour éviter la catastrophe. Il s’agit ici de réussi des QTE au bon timing. Il est temps d’assister à la scène finale qui vous donne un « petit » indicie sur l’un des futurs méchants de la licence qui fera son apparition par la suite (dans le nouvel opus ou via un DLC). Désormais, vous pourrez aussi faire équipe avec Yuri sur certaines résolutions de crimes de la ville, comme avec Miles.

Pour plus de guides et de soluces, on vous renvoi vers notre notre guide dédié à Marvel’s Spider-Man 2, vous pourrez notamment retrouver les emplacements des photos ou la solution du trophée Home-Run par exemple.