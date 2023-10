Chasser pour vivre, vivre pour chasser | Soluce Marvel’s Spider-Man 2

Vous recevez un appel de Black Cat disposant d’informations pouvant vous aider à retrouver Tombstone. Rendez-vous dans la zone en question pour trouver une base secrète remplie de chasseurs au niveau d’une Fonderie. Eliminez tous les ennemis présents jusqu’à pouvoir accéder à une trappe en haut d’un gros silo. Suivez les parois et évitez les hélices puis tirez un filin dans la pièce suivante pour vous déplacer dans être repéré. Si le combat est inévitable prenez garde aux multiples ennemis en hauteur qui vous traquent.

Au bout d’un moment, Harry débarquera pour vous aider avec ses bras bioniques et c’est à deux que ce combat se continuera. Attention donc aux lance-roquettes mais aussi un peu plus tard au véhicule blindé porteur d’une tourelle lance-flammes, qui sera impossible à entoiler. Pour vous aider, vous pouvez d’abord éliminer les ennemis se trouvant de part et d’autre puis dès que cela vous sera possible, tirez sur la cuve présente au-dessus du véhicule avec L1+R1 puis Carré à multiples reprises pour éliminer la tourelle.

Suivez Harry dans la fonderie pour trouver un nouveau groupe d’ennemis armés jusqu’aux dents. Faites leur la fête puis profitez du début du combat suivant pour éliminer en priorité si possible des drones qui vous pourchasseront pour être tranquille de ce côté-ci. Ce combat est très dense, ardu et vous demandera beaucoup de ressources alors soyez vigilant.

Rendez-vous ensuite à la grosse porte noire au fond et ouvrez-la pour faire face à de nouveaux ennemis enragés. Mais cette fois, des ennemis lourds ou avec des lames sont présents, éliminez-les dès que possible en les feintant par derrière par exemple. Une fois le combat terminé, allez interagir avec l’ordinateur plus loin pour déclencher une fois de plus un combat ardu avec des chasseurs et des drones.

Dès que le combat est terminé ou même pendant si vous en avez l’occasion, brisez les 4 renforts de la prison de Tombstone situés tout autour, grâce aux touches L1+R1 puis Carré, jusqu’à ce qu’une cinématique se déclenche montrant de nouvelles capacités de Harry. Vous allez devoir maintenant fuir les lieux avant toute explosion fatale. Sprintez dans les décombres et utilisez L2 + R2 pour glisser sur des points stratégiques.

Parfois, des QTE vous seront proposés alors restez attentifs. Une fois dehors, la mission de termine et vous reprendrez le contrôle de Miles pour la mission suivante, Funky. N’oubliez pas, une grande FAQ vous attend pour tout connaître sur le jeu et accéder à nos autres guides et soluces.