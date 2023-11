Arranger les choses | Soluce Marvel’s Spider-Man 2

De nouveau dans la peau de Peter Parker, et suite à un appel important de Miles, vous vous rendez au niveau de l’hôtel de ville dans le Quartier des affaires. Ici, vous trouverez énormément de symbiotes qu’il vous faudra combattre. Utilisez tout le décor, y compris les véhicules et votre charge sonique pour perturber vos adversaires.

Une fois sur le toit du bâtiment, utilisez L1 + R1 et en tirant les deux joysticks pour ouvrir la porte bloquée et permettre la libération d’un symbiote colossal. Le combat étant rude d’avance, vous y échappez de justesse. Vous voici désormais dans la peau de Miles, qui fait appel à un désormais allié, Mister Negative, pour vous donner davantage de forces.

Vous pénétrez alors dans le subconscient de Peter, dans lequel il vous faudra suivre Li jusqu’aux locaux du RAFT, la prison. Suivez le seul chemin jusqu’à une salle où vous affronterez de nombreux ennemis. Eliminez tous ceux que vous pourrez pour faire avancer l’histoire. Dès que vous le pouvez, rejoignez le couloir indiqué pour arriver dans un nouvel endroit, la maison de la tante de Peter et montez à l’étage. Là bas, repérez le miasme sur le mur et tirez dessus avec L1 + R1 et en baissant les joysticks.

Suite à cela, suivez le seul chemin disponible jusqu’à trouver un énorme noyau symbiotique. Pour combattre les nouveaux symbiotes débarquant après la cinématique, vous débloquerez un nouveau pouvoir, la Galvanisation (L1 + X). Terminez le combat et allez aidez Mister Negative en répondant aux QTE (appuyez plusieurs fois rapidement sur Carré). Suite à une scène, vous reprenez le contrôle de Peter qui possède à présent la tenue d’Anti-Venom, Mister Negative lui ayant transmis ses pouvoirs.

Pour le nouveau combat qui vous attend, tentez d’utiliser vos nouveaux pouvoirs dont notamment, la Tempête Anti-Venom (L1 + X) ou encore la Bombe Anti-Venom (L1 + Carré). Une fois tous les ennemis à terre, le Symbiote Colossal rencontré plus tard refera son entrée. A vous d’user sa barre de vie en esquivant ses attaques et en utilisant vous tous nouveaux pouvoirs. La fin de ce combat entraine la fin de la mission suite à une cinématique. La prochaine mission Tout est lié prendra place quelques minutes après, le temps de vous reposer en ville.

