Tous les nids de symbiotes | Guide Marvel’s Spider-Man 2

Pour débuter la recherche de ces nids de symbiotes, il vous faut d’abord terminer la quête principale Problème avec Harry qui arrive près de la fin du jeu. Une fois cette quête terminée, vous pourrez voir apparaître partout en ville des colonnes de miasmes noirs accompagnées de lueurs rougeâtres : ce sont les nids de symbiotes.

Il y a 10 nids à trouver et à détruire dans la ville, pour obtenir au final le trophée Anti-Nuisibles, mais aussi et surtout une nouvelle tenue pour Miles, la tenue du Roi des ténèbres, faisant référence aux nids précédemment détruits. Nous vous recommandons d’attaquer cette activité annexe une fois l’aventure terminée, et en possession de la tenue d’Anti-Venom pour Peter, car vous pourrez mieux tolérer les attaques des Symbiotes ainsi vêtu.

Les symbiotes sont présents sous 4 formes différentes :

Les Symbiotes jaunes sont la forme la plus classique et simple à abattre, avec des attaques simples et des déplacements plutôt identiques.

sont la forme la plus classique et simple à abattre, avec des attaques simples et des déplacements plutôt identiques. Les Symbiotes verts disposent d’attaques spéciales, très rapides et s’attaquant prioritairement à vos charges

disposent d’attaques spéciales, très rapides et s’attaquant prioritairement à vos charges Les Symbiotes violets disposant d’attaques de miasmes

disposant d’attaques de miasmes Les Symbiotes colossaux apparaîtront dans quelques nids en ville, avec vous le savez, la possibilité de parer leurs attaques pour vous donner une fenêtre de coups

Voici notre guide pour savoir où trouver et comment détruire les noyaux et les nids de symbiotes dans Marvel’s Spider-Man 2.

Comment détruire les nids de symbiotes ?

Il y a deux sortes de nids à détruire, les nids à un seul noyau et les nids à deux noyaux. Rassurez-vous, seuls 3 nids à plusieurs noyaux sont présents dans la ville, les 7 autres étant plus classiques.

La manière de faire pour les nids classiques sera similaire à celle que vous devez suivre dans la mission Problème avec Harry. Rejoignez la zone du nid en question et recherchez le noyau dans le périmètre : il s’agit d’une zone rougeâtre comme un gros bouton. A votre arrivée, après avoir placé vos charges soniques, vous allez devoir survivre à des vagues de symbiotes jusqu’à ce que vous puissiez enfin déclencher vos charges soniques et entraîner la destruction du noyau et la libération de la zone.

Pour les nids à plusieurs noyaux, la technique sera sensiblement la même si ce n’est qu’il vous faudra penser à défendre les deux noyaux en même temps pour parvenir à la fin de la mission. Soyez le plus mobile possible et attaquez en priorité les symbiotes verts, les plus sournois, avant que la résistance n’atteigne 0%. Restez de manière générale le plus proche des noyaux en usant aussi de votre environnement pour y parvenir.

A noter qu’un des noyaux est mobile et se déplacera le temps de la mission. Restez tout de même proche pour ne pas perdre trop de pourcent de charge et ainsi valider la mission. Veuillez prendre en compte également la durée des vagues d’ennemis, variant de 1 min 30 à 2 min 30 en fonction des nids à surveiller.

Il semblerait que cela diffère de l’ordre dans lesquels vous les effectuez, la difficulté montant crescendo au fil des nids trouvés. Réussissez la destruction de ces 10 nids pour pouvoir obtenir le trophée et la tenue de Miles. A noter que pour chaque nid, vous obtiendrez 4 jetons de héros et 1200 xp.

Où trouver les nids de symbiotes dans Marvel’s Spider-Man 2 ?

Voici la répartition des nids sur la carte de New-York dans Marvel’s Spider-Man 2.

Upper West Side

Ce quartier dispose d’un seul nid de symbiotes, situé près de l’eau à l’ouest de la carte.

Harlem

Harlem dispose de deux nids de symbiotes.

Le premier se trouve en plein centre du quartier.

Le second nid se trouve à l’extrémité sud-est du quartier, en jonction avec le quartier.

Upper East Side

Le quartier situé à l’est de Central Park dispose de deux nids de symbiotes.

Le premier nid se trouve juste au sud-ouest du précédent, à 400m.

Le second nid du quartier se trouve au sud-est de son homologue, tout proche de l’eau. Il contient à lui seul deux noyaux à protéger alors prenez garde à bien surveiller vos arrières.

Astoria

Tout à l’est de la carte se trouve le quartier d’Astoria. Ce quartier contient 1 seul nid de symbiotes mais à double noyaux !

Little Odessa

Au sud du quartier de Little Odessa, se trouve une vaste esplanade avec un nid de symbiotes. C’est ici que vous trouverez le nid mobile décrit plus haut. Surveillez bien les changements de trajectoire de votre nid pour évite de perdre des pourcentages de charge.

Williamsburg

Au sud-est du quartier de Williamsburg, vous trouverez un terrain de sport envahi par un nid de symbiotes. Eliminez les symbiotes tout en protégeant votre charge sonique pour triompher.

Chinatown

Le prochain nid de symbiotes se trouve au sud-est du quartier de Chinatown, caché sous une voiture de police défoncée. En arrivant, déblayez la voiture avec L1+R1 avant de poser votre charge sur le nid de symbiotes.

Quartier des affaires

Enfin, le dernier nid se trouve au nord-ouest du Quartier des affaires.

Pour d’autres informations sur le jeu, n’oubliez pas que nous vous proposons un guide complet et une grande FAQ, avec des liens dirigeant vers nos autres guides.