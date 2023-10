Le maître de l’illusion | Soluce Marvel’s Spider-Man 2

Toujours dans le rôle de Miles, rejoignez le toit proche de la fête foraine de Coney Island pour vous changer suite à l’appel de Ganke. Puis, après une longue cinématique, vous rejoignez le Mystérium, une nouvelle attraction aux couleurs plutôt cyberpunk tenue par un certain Mysterio, sûrement l’une des proies prochaines de Kraven. Avancez dans le couloir et interagissez avec le pupitre pour vous retrouver dans le rôle d’un DJ censé ambiancer la foule devant lui.

Vous allez devoir réussir une série de QTE façon Guitar Hero, au bon moment, pour réussir les différentes séquences. Sauf qu’à un moment donné, cela va mal tourner et des illusions agressives accompagnées de Martin Li viendront perturber la fête. Eliminez-les un par un en sautant de plateforme en plateforme jusqu’à ce que vous puissiez de nouveau interagir avec les platines et sortir de la simulation. L’attraction étant désormais en maintenance, vous et vos amis croisez Peter, MJ et Harry voulant faire la fête aussi, mais Mile préfère partir, encore perturbé de ce qu’il vient de vivre.

Cela conclut la mission et ouvre la suivante, Seconde Chance dans le rôle de Peter. Cette mission est aussi l’occasion de débloquer une nouvelle activité annexe, les Mystériums, un peu partout en ville. N’oubliez pas, une grande FAQ vous attend pour tout connaître sur le jeu et accéder à nos autres guides et soluces.