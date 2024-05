Diffusion en deux temps pour la série

C’est sans surprise que l’on retrouve le ton habituel des productions de Bobbypills dans cette nouvelle série, qui va allier les combats épiques à des situations et des personnages plus grotesques. On découvre le premier trailer avec le doublage français, qui nous montre à quoi il faut s’attendre pour cette adaptation assez étonnante, dans laquelle Tête de Flamme va se mettre en quête d’une épée légendaire aux côtés de son alliée Laure Esposito.

Si ces premières images vous donnent envie, vous n’aurez pas à patienter bien longtemps. La diffusion de Dead Cells : Immortals est prévue pour le 19 juin prochain via la plateforme Animation Digital Network (ADN). On aura tout d’abord droit à 5 épisodes à cette date, avant que l’autre moitié (encore 5 épisode ) n’arrive le 26 juin. Pour rappel, ces épisodes seront de 7 minutes.

Voici le synopsis officiel de Dead Cells : Immortalis :