Comment obtenir des Graines vestigiales ?

Il existe plusieurs moyens d’obtenir des Graines. Tout d’abord, battre des boss. En temps normal, les boss en font tomber au moins une. Pour en obtenir d’autres, il faudra impérativement combattre des monstres d’Umbral. Pas des petits ennemis, mais plutôt des ennemis aux allures de papillons, qui sont plus susceptibles de faire tomber ces Graines, même si le taux de drop n’est pas très haut. Pour vous assurer cela, équipez-vous d’objets augmentant le niveau de chance, ou trouver un coin où ces ennemis apparaissent fréquemment.

L’autre solution, et la plus simple bien que couteuse, c’est de vous rendre auprès de Molhu. Ce PNJ se situe dans le HUB du jeu, dans la cathédrale. Vous le trouverez dans une allée à gauche du Vestige de la cathédrale (du côté de Pieta), mais seulement en étant dans le royaume des morts, Umbral. Vous pourrez ainsi lui parler pour voir qu’il vend des Graines vestigiales pour 2 500 de vigueur. Ce qui n’est pas donné au début du jeu, mais si jamais vous en avez besoin, c’est là le moyen le plus simple d’en obtenir.

