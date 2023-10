Comment sauver la forgeronne ?

Pour sauver Gerlinde, il va tout d’abord falloir avoir accès au vestige Salle des cloches (Nid du Pèlerin), qui se situe dans l’une des grottes de la grande falaise à monter au début du jeu. Ce vestige est sur votre chemin, vous ne pourrez pas le manquer durant votre aventure. Une fois à ce vestige, prenez le couloir de droite puis suivez le chemin jusqu’à ressortir sur le flanc de la falaise.

Vous devrez ensuite continuer tout droit jusqu’à croiser un ennemi avec une tête de rouleau-compresseur (ceux qui jouent au taureau avec vous), puis vous pourrez descendre une longue échelle. Dès lors, entrez dans le monde d’Umbral. En contrebas, vous verrez de tas de monstres à éviter. Précipitez-vous sur les échelles pour remonter jusqu’à croiser un point d’ancrage vers Axiom, mais ne sortez pas d’Umbral.

Continuez plutôt votre chemin jusqu’à attendre un endroit protégé par une entité d’Umbral. Trois branches doivent être détruites avec l’aide de votre lampe. La première se trouve en haut à droite de la porte protégée par l’entité. La deuxième se trouve en haut à gauche, via un point que vous pouvez atteindre en marchant sur une poutre (attention aux monstres rouleau-compresseur). Et la dernière se situe en bas, via le pont qui se trouve en face de l’entité. Une fois l’entité détruite, vous pourrez continuer votre chemin jusqu’à descendre deux échelles.

Vous arriverez dans une salle avec un ascenseur, qui va vous ramener au vestige précédemment cité (on recommandera d’aller se reposer avant de redescendre avec l’ascenseur. Dans cette salle, en contrebas, vous verrez une grande cage où se trouve Gerlinde. Pour lui ouvrir la porte, tuez le gardien et ses chiens qui rôdent autour, ce qui vous donnera la clé. Libérez Gerlinde, et après un court repos, elle rejoindra l’Abbaye dans l’une des salles en hauteur.

