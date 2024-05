Dès aujourd’hui, et ce jusqu’à jeudi prochain, Dragon Age: Inquisition est offert gratuitement sur l’Epic Games Store. Il s’agit d’un jeu de rôle initialement sorti en 2014, développé par BioWare et édité par Electronic Arts. Le jeu se déroule dans le monde fantastique de Thedas, où vous incarnez l’Inquisiteur, un personnage chargé de sauver le monde du chaos après une explosion cataclysmique qui a ouvert des failles démoniaques.

