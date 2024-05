Total War : Trois nouveaux jeux seraient en développement chez Creative Assembly, dont un dans l’univers de Star Wars

Après l’Histoire et la fantasy, direction la SF pour Total War ?

Relayée plus tôt dans la journée par Eurogamer, la rumeur vient à l’origine de DualShockers qui avait déjà partagé une « actualité » similaire en octobre 2023. D’après une source inconnue mais qualifiée de fiable par ce dernier, trois projets Total War seraient en préparation chez Creative Assembly, dont un sous licence officielle Star Wars. Cependant, on ne sait absolument rien d’autres à son sujet, du stade de son développement à sa potentielle fenêtre de lancement.

Si le média américain mise sur une sortie d’ici les deux prochaines années, une estimation plutôt logique en partant du principe que la série de jeux de stratégie souhaite poursuivre son rythme de publication annuel, il ne s’agit ici que d’un « pari » en quelque sorte. Tâchons donc de prendre cette information qui n’a rien d’officielle avec d’énormes pincettes.

En attendant de savoir si elle est vraie ou non, rappelons que le studio britannique continue d’assurer les supports de Total War: Warhammer III et Total War: Pharaoh pour le moment. Le premier a accueilli le DLC Thrones of Decay fin avril dernier tandis que le second recevra plus tard, en 2024, une grosse mise à jour gratuite retravaillant notamment son mode Campagne et ajoutant du nouveau contenu à l’expérience de base. A suivre.