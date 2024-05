Phoenix Labs (Fae Farm) licencie plus 100 personnes et annule tous ses projets à venir

Un avenir incertain

Dans un message posté sur LinkedIn, Phoenix Labs a annoncé se concentrer sur ses jeux phares. Tout d’abord, Dauntless, un jeu free-to-play inspiré de Monster Hunter, et Fae Farm, une simulation agricole cosy et accessible. Ce dernier, sorti le 16 décembre 2023 sur PC et Switch, a été plutôt bien reçu par le public et les critiques.

Aujourd’hui est un jour incroyablement difficile. Après une longue période d’évaluation pour déterminer comment naviguer dans notre environnement économique, nous avons dû restructurer significativement l’entreprise pour ouvrir la voie à un avenir solide. Nous réorganisons Phoenix Labs pour nous concentrer sur nos titres de premier plan, Dauntless et Fae Farm, afin de mieux servir leurs communautés.

Cela signifie malheureusement que tous les autres projets du studio sont annulés. Selon la journaliste de Polygon, Nicole Carpenter, qui a pu s’entretenir avec plusieurs employés, un jeu était même sur le point d’être annoncé. Ses sources lui ont également révélé le triste chiffre des licenciements au sein de la compagnie. Une centaine au total.

Major layoffs at Fae Farm, Dauntless dev Phoenix Labs today. Two sources said over 100 people have been impacted. On LinkedIn, a former worker said all in development games have been cancelled, including one about to be announced. Devastating news — so sorry to those impacted. pic.twitter.com/H4LLH6jY3C — Nicole Carpenter (@sweetpotatoes) May 16, 2024

Malheureusement, cela signifie l’arrêt des travaux sur tous les autres projets du studio, ce qui aura un impact immédiat sur bon nombre de nos collègues. Nous informons tous ceux dont les postes sont affectés. Cette restructuration n’a pas été facile et représente vraiment le dernier recours pour assurer la survie et la prospérité à long terme de Phoenix Labs. Il est impossible d’exprimé à quel point nous apprécions chaque individu talentueux qui a contribué, par son travail acharné et sa passion, à chaque projet de notre studio. Nous faisons tout notre possible pour soutenir nos collègues qui quittent l’équipe pendant cette période de transition Nous encourageons tous les studios à la recherche de talents exceptionnels à envisager le recrutement des personnes remarquables qui ont fait partie de l’aventure Phoenix Labs.

Nous envoyons tout notre soutien aux équipes et leur souhaitons de retrouver rapidement un emploi au sein de cette industrie, qui est plus que jamais fragilisée. Malheureusement, les dernières nouvelles ne sont pas encourageantes et on sait donc que c’est loin d’être terminé. Xbox (encore) et Square Enix sont notamment dans le viseur.